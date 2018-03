Obra criada em gravidade zero é vendida por US$ 330 mil

Um quadro criado pelo artista britânico Nasser Azam em condições de gravidade zero foi vendido em um leilão em Nova York por US$ 332.500 (cerca de R$ 758 mil). Veja também: Artistas plásticos criam em vôo de gravidade zero A obra Homage to Francis Bacon: Triptych I foi criada como parte do projeto Vida no Espaço, liderado por Azam em julho deste ano. Na época, um grupo de artistas trabalhou a bordo de um avião, na Rússia, que simulou as condições de gravidade zero a 7 mil metros de altitude. A obra será exibida na galeria County Hall em Londres a partir do dia 16 de janeiro. Azam disse à BBC, em julho, que não tinha "planos" para vender as obras produzidas durante o experimento. Mas o tríptico vendeu por US$ 75 mil a mais do que se esperava e mais do que obras de artistas britânicos aclamados como Banksy ou Gilbert e George durante um leilão em que quase metade dos trabalhos não foi vendida ou retirada. Azam, que até recentemente trabalhava no banco Merrill Lynch, disse à BBC que está estudando a possibilidade de uma expedição à Antártida. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.