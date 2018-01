Obra alerta ao diálogo

Com curadoria de Agnaldo Farias e Paulo Miyada, a exibição se faz a partir de questões como cor, gesto, textura, linha. Trabalhos de Tomie, que teve período figurativo em sua carreira - nos anos 50, em São Paulo, integrou o Grupo Seibi ao lado de Flávio-Shiró e Manabu Mabe, entre outros - antes de se dedicar totalmente à abstração, conversam com os de artistas como Volpi, Carmela Gross, Jac Leirner, Mira Schendel, Nuno Ramos, Daniel Steegmann, Leda Catunda, Lia Chaia, e do arquiteto Oscar Niemeyer. / C.M.