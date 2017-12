Objetos de Farrah Fawcett são leiloados por quase US$ 200 mil

Outro destaque do leilão foi o terno que Gene Kelly deixou ensopado no musical "Dançando na Chuva", em 1952. O traje de lã cinza foi vendido por 106.250 dólares, segundo a casa de leilões Heritage Auctions.

O terno pertencia a um carteiro aposentado da Califórnia, que o comprou por dez dólares num leilão do estúdio MGM, em 1970. A peça agora foi arrematada pela rede de restaurantes Planet Hollywood.

O maiô de vinil vermelho que Fawcett usou numa capa da Esquire em 1995 saiu por 4.062,50 dólares.

Um troféu do prêmio People's Choice dado à atriz foi vendido por 20.625 dólares; o passaporte dela de 1980 foi vendido por 17,5 mil dólares, e um roteiro do telefilme "The Burning Bed", de 1984, ficou por 8.750.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fawcett morreu em 2009, de câncer, aos 62 anos.