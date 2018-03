Objetiva lança Dicionário Houaiss com acordo ortográfico

A editora Objetiva prepara o lançamento do Novo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, com 2.048 páginas, que incorpora o recente Acordo Ortográfico e traz um CD-ROM com versão digital completa. O dicionário leva o nome de um dos mais importantes filólogos brasileiros, o diplomata Antonio Houaiss (1915-1999), que além de membro da Academia Brasileira de Letras chegou a presidir a entidade, foi ministro da Cultura e também membro da Academia de Ciências de Lisboa.

O dicionário é o resultado de um trabalho de 3 anos e 8 meses desenvolvido em parceria entre a editora e o Instituto Antônio Houaiss, que já vinham produzindo uma reformulação no dicionário quando o governo brasileiro anunciou que o País participaria do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Além do tempo, o investimento na obra aumentou, totalizando um investimento de R$ 3,9 milhões, segundo dados divulgados pela editora Objetiva.

O CD-ROM vem com o texto completo do dicionário e ainda com "o Dicionário Houaiss de Elementos Mórficos, conjugação eletrônica completa de verbos, navegação por hipertexto, busca por semelhante e pesquisas de datação, simples, reversa e combinada", conforme o texto informativo divulgado pela editora Objetiva.