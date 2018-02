Obituário: a elogiada e curta carreira de Amy Winehouse

Com sua voz grave e seu estilo eclético, Amy Winehouse, de 27 anos, foi comparada a cantoras de peso, como Nina Simone e Sarah Vaughn.

Mas assim como outra grande cantora, Janis Joplin, ela tinha um talento não só para a música, mas também para a autodestruição. E lutou uma longa batalha contra o vício das drogas e do álcool.

Ela morreu neste sábado, em sua casa em um bairro no norte de Londres.

Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983 na capital inglesa.

Seu pai, o taxista Mitchell, era um entusiasta do jazz e costumava a cantar junto com sua filha desde que ela era criança.

Desde os 8 anos ela estudava teatro e, aos 10, formou um grupo de rap com uma amiga.

Winehouse começou a escrever suas próprias canções aos 14 anos e, junto com um ex-namorado, enviou uma de suas músicas a uma gravadora.

A música lhe rendeu um contrato com o selo Island/Universal e, em seguida, com a EMI.

Rehab

Seu álbum de estreia, Frank, lançado em 2003, lhe deu fama e foi descrito pelo jornal britânico The Times como "empolgante, vívido e incrivelmente versátil".

Ela co-escreveu quase todas as faixas do disco e ganhou vários prêmios.

No entanto, foi seu álbum de 2006, Back to Black, que a levou para o estrelato internacional, especialmente com a música, Rehab.

A canção, que falava sobre sua recusa em se internar em um centro de reabilitação para alcoólatras, gerou muita publicidade, enquanto Winehouse era frequentemente fotografada com um copo de bebida na mão, fosse nos palcos em um bares.

Em 2007, ela foi nomeada a melhor cantora britânica pelo Brit Awards, prêmio que veio seguido de outros, como o MTV Europe Music Award.

Bêbada

Mas à medida que sua fama crescia, sua saúde se deteriorava e seu comportamento se tornava cada vez mais errático, incluindo aparições na TV completamente bêbada.

Logo após ter se separado do namorado Blake Fielder-Civil, os dois se casaram em uma cerimônia secreta durante uma viagem para a Flórida, em 2007.

Em novembro do mesmo ano, Fielder-Civil foi preso, sob acusação de agressão. Um mês depois - após a divulgação de uma foto em que, segundo um tabloide, Amy aparecia fumando crack -, a cantora se internou em uma clínica de reabilitação.

Fiasco em Belgrado

Depois de algumas performances muito criticadas, Winehouse se afastou dos palcos por um tempo.

Ela começou a retomar seus shows no fim de 2010. No começo deste ano, ela fez uma série de apresentações no Brasil.

No mês passado, ela cancelou sua turnê pela Europa após o fiasco do primeiro show, em Belgrado, na Sérvia.

Bêbada demais para cantar, ela apenas murmurou trechos das músicas, deixando o palco muitas vezes e obrigando a banda a assumir o controle do show.

Desde que começou, Amy Winehouse gravou músicas que deixaram claro seu talento. E os prêmios que conquistou corroboraram isso.

No entanto, em sua curta carreira, ela deu apenas uma amostra do que poderia ter sido, se não fosse prejudicada por seus próprios demônios. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.