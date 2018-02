Obama vira tema de espetáculo musical em Londres A campanha presidencial de Barack Obama inspirou milhões de pessoas. Agora, serve de fonte de inspiração para um musical em Londres. "Obama on My Mind" será encenado em um pequeno teatro da capital britânica em março, anunciaram os produtores. O texto, músicas e letras são do escritor norte-americano Teddy Hayes. Para o autor, a peça é uma brincadeira bem-humorada sobre a campanha de Obama, com músicas que misturam pop, gospel, jazz, "alguma coisa da Motown" (gravadora que lançou grandes nomes da música negra norte-americana) e até mesmo tango. O musical será encenado no teatro Hen and Chickens (Galinha e Frangos), localizado no norte de Londres, entre os dia 3 e 21 de março. O elenco ainda não foi divulgado, mas os produtores pouparam-se da tarefa de encontrar alguém parecido com o presidente dos Estados Unidos, já que seu personagem não aprece em cena. "Ninguém pode realmente personificar Obama, pode?", disse Hayes. "Ele é único". Hayes, que vive em Londres, é o autor de uma série de livros policiais protagonizado pelo detetive Devil Barnett. Outro musical baseado em Obama está em cartaz no Quênia, o pais natal do pai do presidente.