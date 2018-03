Obama opina sobre cabelo da mulher, diz que aprova franja

Michelle Obama, que é formada em direito por Harvard e ficou tão conhecida por sua elegância quanto por sua luta contra a epidemia de obesidade nos EUA, revelou recentemente um novo penteado, com franja, o que motivou muitos comentários.

Falando em uma recepção a apoiadores na véspera do discurso de posse do segundo mandato, Obama disse que aprovou o novo visual. "Antes de mais nada, amo Michelle Obama. E, a respeito do fato mais significativo do fim de semana, adoro a franja dela", declarou o presidente, sob risos e aplausos da plateia.

Na segunda-feira, os gurus da moda estarão atentos às escolhas de Michelle para seu figurino na cerimônia de posse no Capitólio e nos bailes subsequentes. (Reportagem de Jeff Mason)