Obama foge de 'Lost' para fazer importante discurso

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará seu primeiro discurso sobre o Estado da União no dia 27 de janeiro, quarta-feira, informou nesta terça, 19, a Casa Branca, que anunciou que queria evitar concorrência com a série Lost.

Obama falará ao país a partir das 21h locais (00h de quinta-feira, em Brasíla), e o discurso será transmitido pelas emissoras de televisão de todo o país.

Na semana passada, o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, esclareceu que o pronunciamento não coincidiria "de forma alguma" com a transmissão do primeiro capítulo da última temporada de Lost, um dos maiores sucessos da televisão nos EUA.

A transmissão do episódio está prevista para a terça-feira seguinte, dia 2 de fevereiro.

No discurso sobre o Estado da União perante o plenário do Congresso, o presidente informa sobre a situação do país e estabelece as prioridades legislativas e políticas de seu Governo.

Na ocasião, o líder também falará sobre as conquistas alcançadas em seu primeiro ano de gestão, disseram fontes do Governo.

O anúncio sobre a data do discurso tinha sido adiado, à espera de um resultado sobre o projeto de reforma do sistema de saúde, atualmente em debate no Congresso.