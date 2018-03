Obama entra para lista da Forbes como celebridade poderosa

O presidente norte-americano, Barack Obama, é o primeiro chefe de Estado em exercício a entrar para a lista das 100 celebridades mais poderosas da revista Forbes. A presença constante em capas de revistas e seus livros campeões de vendas atenuaram as linhas que separam política e celebridade.

O presidente foi o 49º colocado na lista divulgada nesta quarta-feira, 2, depois de ganhar 2,5 milhões de dólares no ano passado com seus dois livros. O ranking apresenta celebridades com base em seus ganhos e menções na imprensa.

"Obama é de longe a pessoa mais famosa do mundo", disse Lacey Rose, da revista Forbes. "Sua candidatura presidencial histórica o ajudou a vender mais de 1 milhão de cópias de seus livros e ele figurou em muitas capas de revistas." Para Rose, "existe interesse real por ele como presidente, pai de família e celebridade". O ex-presidente Bill Clinton deixou o poder em 2001 e figurou na lista da Forbes em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007.

A lista é encabeçada pela atriz Angelina Jolie, seguida pela apresentadora Oprah Winfrey e depois as cantoras Madonna e Beyonce Knowles. "É o primeiro ano em que os quatro primeiros lugares são de mulheres", disse Forbes.

No último ano, Jolie faturou 27 milhões de dólares, Winfrey, 275 milhões, Madonna, 110 milhões e Beyonce, 87 milhões. Apesar de Jolie ter recebido muito menos que as outras mulheres, sua presença constante em revistas a levou para a primeira posição. "Ela está no diálogo da cultura pop quase todos os dias", disse Rose.

Além de sua turnê "Hard Candy" ter sido a de maior arrecadação em 2008, Madonna, que foi a 21ª colocada no ano passado, permaneceu sob a atenção da mídia devido a seu divórcio do cineasta Guy Ritchie e sua tentativa de adotar uma segunda criança no Malauí.

O quinto lugar é do jogador de golfe Tiger Woods, o sexto, do cantor Bruce Springsteen, e o sétimo do diretor de cinema Steven Spielberg. A atriz Jennifer Aniston saltou do 17º lugar no ano passado para a oitava posição este ano. Brad Pitt, que tem seis filhos com Angelina Jolie, figura no nono lugar da lista.

Entre as celebridades que saíram da lista estão a escritora britânica J.K. Rowling, que lançou o livro final da saga "Harry Potter" em 2007. Também o ator Johnny Depp, sexto na lista no ano passado após o terceiro filme da série "Piratas do Caribe", deixou de ser incluído este ano.

A lista completa pode ser vista no site da Forbes.