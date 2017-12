O2 produz série para HBO sobre a Olimpíada Série documental em dez episódios de uma hora cada um, A Vaga é título reservado à HBO, com produção da O2 Filmes e contexto olímpico. O programa aborda várias modalidades de esporte, como boxe, vôlei de praia, ginástica artística e outras categorias em que só se classifica um atleta por peso ou modalidade, acompanhando a rotina de esforços em busca da única oportunidade. O conteúdo já prepara o espírito do espectador para 2016, ano de Olimpíada no Rio. No momento, a HBO respira Copa do Mundo, com Destino Brasil 2014, série que mostra como outros países latino-americanos se preparam para o mundial.