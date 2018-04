O2 e Globo negociam 2ª temporada de 'Som & Fúria'

Se for adiante, ''Som & Fúria'' deve manter o elenco original. Dan Stulbach, por sinal, passa a ser o olho do furacão, uma vez que seu personagem tem, não por acaso batizado como Ricardo, um pouco de Ricardo III - um dissimulado que não mede esforços para ir tirando todos do seu caminho, até a direção da companhia. Opa, surpresa por aí.

Apesar das críticas positivas, ''Som & Fúria'' não atingiu a média sonhada pela Globo. O ibope máximo alcançado pela série foi 19 pontos. Mesmo assim, a turma da O2 diz que o programa não foi criado para ser campeão de audiência e que Globo sabe balancear a hora de ganhar dinheiro e a aposta em formatos que renovem a TV. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.