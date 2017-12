O2 de Fernando Meirelles quer nova série na Globo Nem estreou Antônia, novo fruto da parceria com a Globo e a 02 Filmes, Fernando Meirelles já aquece um novo projeto para TV. Trata-se de uma série sobre o trabalho da Procuradoria Geral da República, de autoria de Roberto Moreira. ?Na história, os procuradores aparecem como heróis, em investigações de casos polêmicos?, conta Meirelles. ?O projeto está entre os nossos planos de produção com a Globo. Antes de resolvermos fazer o Antônia, ele era um dos primeiros de nossa lista.? Antônia é a série que estréia no dia 17, na Globo. Acabou passando na frente da história dos procuradores por ser fruto de um filme homônimo - pronto para ser lançado - de Tata Amaral. ?Antônia estava mais concreto, tinha imagens, elenco, ficou mais fácil de a Globo comprar a idéia do que só vendo tudo no papel?, fala Meirelles. Com contrato de parceria de cinco anos com a Globo, que vence no fim de 2007, a 02 vislumbra a possibilidade de renovação do acordo. ?Tem dado certo até agora. Se Antônia emplacar, pode ganhar novas temporadas como Cidade dos Homens. Projeto é o que não falta para a parceria continuar", se entusiasma Meirelles.