O vovô espião

***

O Riquinho, que estava aprendendo inglês, passou a só falar em inglês perto do ouvido do avô.

- Hello. How are you?

O avô ria e respondia:

- I am very well, thank you.

- Eu não estava falando com você, vovô.

- Estava falando com quem?

- Com o Obama.

O avô não entendia, mas ria assim mesmo.

***

Os netos receberam instruções detalhadas do Riquinho sobre como se comportar perto do avô. Não deveriam dizer nada ao alcance do seu aparelhinho no ouvido que pudesse comprometer a segurança nacional. Principalmente, não deveriam tocar em assuntos estratégicos, sob pena de serem considerados traidores da pátria.

Ninguém sabia o que era "estratégico", mas todos concordaram, solenemente. E quando o avô tentou segurar Luana, a menorzinha, no colo, e perguntou "Quem é a belezinha do vovô?" ela esperneou, se libertou a saiu correndo, gritando.

- Não posso dizer!

Como ia saber que aquele não era um assunto estratégico?

***

Os adultos estranharam a mudança no comportamento dos netos com o avô. Nem lhe pediam mais as coisas que costumavam pedir, e o vovô sempre dava. O que estava acontecendo? Finalmente, Riquinho, como porta-voz dos outros, explicou que não aceitavam mais as brincadeiras do avô, nem seus presentes, porque seria como confraternizar com o inimigo.

- Com o inimigo?! Mas por que o vovô é inimigo?

E Riquinho contou sua teoria sobre a função do aparelhinho que o avô tinha no ouvido. Vovô era um espião dos americanos. Se os americanos resolvessem atacar o Brasil, seriam guiados por agentes infiltrados como o vovô. Já dava para desconfiar, com a paixão que o vovô tinha por tudo que era americano. Ele até assinava o Reader's Digest.

- Mas o vovô é surdo. Por isso usa aquele aparelhinho.

- Pode ser um disfarce.

***

No primeiro almoço de domingo depois da revelação do Riquinho, o vovô pediu a palavra. Precisava fazer uma comunicação importante. Consultara o presidente Obama e ouvira dele a promessa de que, caso os drones americanos bombardeassem o Brasil, as casas dos seus familiares seriam poupadas. Ninguém da família precisava se preocupar.

Os netos todos festejaram, e o Riquinho agradeceu o vovô, que disse:

- Não agradeça a mim, agradeça ao presidente Obama.

E ofereceu o ouvido com o aparelhinho para o Riquinho gritar:

- Thank you, mr. Obama!