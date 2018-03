O virótico The Vaccines

Além dele, o Vaccines tem Arni Hjörvar, baixo; Freddie Cowan, guitarra; e Pete Robertson, bateria. Toda sua reputação se sustenta com um único disco, What Did You Expect from the Vaccines? (2010), que acaba de ser lançado aqui pela Sony Music.

Ecos de Ramones e Velvet Underground pontuam o som dos Vaccines, que escalou o produtor Ethan Johns para burilar seu novo trabalho. "Amamos os discos que ele fez com o Kings of Leon e o Ryan Adams", disse Justin. O grupo deve jogar uma peladinha de futebol por aqui, na terça-feira. "Sinto que o Brasil tem um verdadeiro espírito rock'n'roll", diz o cantor, que sintetiza da seguinte maneira o ideário da banda: "Nossa intenção é empurrar adiante a tradição do pop clássico". Esta semana, veremos se ele tem razão. / JOTABÊ MEDEIROS

THE VACCINES

Quando: Quarta, às 23 h. Onde: Cine Joia. Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade, telefone 3231-3705. Quanto: R$ 90.