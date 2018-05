O verão suave da Maria Bonita

A marca apostou em uma paleta de cores clássicas como o cru e o branco, azul claro, o amarelo e o vinho dando um ar de suavidade à coleção.

Inspirada no universo da cultura portuguesa, a Maria Bonita apostou em macacões larguinhos que ganham cintura com cintinhos finos, regatas, vestidos e saia longa. Os blazers mais longos também faziam parte da coleção. Na cabeça, chapéu e nos pés, sapato estilo oxford. Nos detalhes, estampas vazadas, algumas em formatos geométricos outras em formato de flores. Bordados em ponto cruz derem o colorido e o charme às peças.

Quem assinou a beleza do desfile foi o maquiador Celso Kamura que, para o verão 2012, apostou na boca: ‘Brasileria aprendeu a usar batom colorido’. As modelos tiveram a boca estampada com batons amarelo e azul. Nos olhos sombras metalizadas e brilhosas e os cabelos aparecem em dois formatos: soltos com chapéu e com rabo de cavelo lateral.

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos." Fernando Pessoa.