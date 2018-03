O velho Fúria de Titãs, encantador

16H10 NA GLOBO

(One Fine Day). EUA, 1996. Direção

de Michael Hoffman, com Michelle Pfeiffer, George Clooney, Alex D. Linz, Mae Whitman, Charles Durning,

Amanda Peet, Holland Taylor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Num dia importante para a vida profissional de ambos, Michelle Pfeiffer e George Clooney, ambos descasados e com filhos na mesma escola, precisam se ajudar para que tudo dê certo. Eles se aproximam, se envolvem e... Uma delícia de comédia romântica, rica em observações e com personagens - ele, colunista esportivo, ela, arquiteta - que parecem gente como a gente. O fato de os dois prestarem tanta atenção aos filhos é outra prova de que relações familiares podem muito bem ser integradas ao romance. Reprise, colorido, 108 min.

Gladiador

23H15 NA RECORD

(Gladiator). EUA, 2000. Direção de

Ridley Scott, com Russell Crowe,

Joaquin Phoenix, Richard Harris, Djimon Hounsou, Tomas Arana, Spencer Treat Clark, Derek Jacobi, Chris Tell.

Vencedor dos Oscars de filme e ator (Russell Crowe), além de figurinos, som e efeitos visuais, o épico de Ridley Scott possui elementos que parecem emprestados a Spartacus, de Stanley Kubrick, e A Queda do Império Romano, de Anthony Mann. Crowe é o general romano que o próprio imperador Marco Aurélio quer que o suceda no trono, mas seu filho Commodus vai matar o pai e vender o militar como escravo. Crowe ser impõe como gladiador, conquista o circo romano e vive uma experiência regeneradora. O desfecho deve agradar especialmente aos espiritualistas (espíritas?), o que aproxima, apesar de todas as diferenças entre ambos, Gladiador de Titanic, que volta sexta nos cinemas, em 3D. Reprise, colorido, 154 min.

Manoel Galdino: Tudo É

Folclore/Francisco Graciano: Eu Olho e Vejo

23H30 NA CULTURA

Mestre do barro e do cordel, Manoel Galdino ganha um apurado documentário de Cláudio Assis. Trata-se de um programa duplo integrado também por outro trabalho de Assis, sobre o escultor em madeira Francisco Graciano. Inédito, colorido, 26 min (cada um).

TV Paga

O Noivo da Girafa

12H30 NO CANAL BRASIL

Brasil, 1957. Direção de Victor Lima, com Mazzaropi, Glauce Rocha,

Celeneh Costa, Manoel Vieira.

Mais um programa da série com que o canal brasileiro homenageia o grande cômico cujo centenário de nascimento se completa esta semana - Mazza nasceu em São Paulo, em 9 de abril de 1912. Na história, ele trabalha no zoológico e faz da girafa sua confidente, o que vira motivo de chacota de todos. Uma troca de exames faz com que o herói seja considerado terminal, e a confusão está formada. Glauce Rocha, grande atriz de teatro, fez poucos filmes - mas sua participação em Terra em Transe, de Glauber Rocha, é inesquecível. Reprise, preto e branco, 89 min.

Palavras ao Vento

16 H NO TELECINE CULT

(Written on the Wind). EUA, 1956. Direção de Douglas Sirk, com Rock Hudson, Lauren Bacall, Dorothy Malone, Robert Stack.

Clássico do melodrama realizado por um dos maiores autores do gênero. O ideal de Douglas Sirk era a tragédia grega, em que tudo se passa em família, e no mesmo lugar. O playboy Robert Stack e seu amigo de infância Rock Hudson se apaixonam pela mesma mulher, Lauren Bacall. Dorothy Malone, a irmã rica (e rejeitada), torna-se alcoólatra. A cena famosa em que Dorothy dança freneticamente enquanto seu pai morre do coração certamente contribuiu para o Oscar de coadjuvante que ela recebeu. Reprise, colorido, 99 min.

Justiça para Todos

22 H NO TCM

(...And Justice for Fall). EUA, 1979. Direção de Norman Jewison, com Al Pacino, Jack Warden, John Forsythe, Lee Strasberg, Christine Lahti, Craig

T. Nelson.

Al Pacino faz advogado que briga no tribunal contra o poder econômico, pelo direito de Justiça para todos. Grande atuação de Pacino num papel que lhe cai como luva - o do lobo solitário. O diretor Jewison tem obras importantes a seu crédito, mas muitos críticos reclamam do seu gosto por firulas visuais. Reprise, colorido, 117 min.

Fúria de Titãs

1H10 NO TCM

(Clash of the Titans). Inglaterra, 1981. Direção de Desmond Davis, com

Laurence Olivier, Harry Hamlin, Judy Bowker, Burgess Meredith, Maggie Smith, Claire Bloom, Ursula Andress.

O original que deu origem ao remake de Louis Leterrier - e que, por sua vez, inspirou a sequência em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Harry Hamlin faz Perseu, o filho mortal de Zeus, e a trama episódica trata dos desafios que ele precisa vencer para cumprir seu destino. Grande elenco - Laurence Olivier como Zeus e Maggie Smith, Claire Bloom e Ursula Andress como deusas fazem desse Olimpo um santuário de deuses, mas também de astros e estrelas -, grandes efeitos (do especialista Ray Harryhausen), grandes momentos (a doma de Pégasus, o combate com a Medusa). A diversão é garantida, e a propósito, o 2 do novo Fúria de Titãs, em 3D - e com direção de Jonathan Liebesman -, é melhor que o 1, mesmo que isso talvez não represente muita coisa. Reprise, colorido, 118 min.