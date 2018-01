O vazio A NRA, Associação Nacional do Rifle da América, repete sempre o mesmo refrão a cada novo massacre com armas que qualquer americano pode comprar até pelo correio, graças à força do seu lobby. Segundo a Associação, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. A óbvia resposta a este raciocínio cínico é que pessoas matam pessoas com armas que compram na loja da esquina, mas é inútil apelar para a razão contra uma organização que cresce a cada novo atentado, tem o apoio da maioria dos congressistas americanos e dinheiro sem limites para influenciar eleições. Até hoje, com milhares de mortes diretamente atribuídas à facilidade de se comprar armas nos Estados Unidos, a NRA venceu todas as suas batalhas contra o bom senso.