O universo de Haroldo de Campos em expansão

"Uma inteligência fora do comum." É assim que o fotógrafo German Lorca define o poeta Haroldo de Campos, que ganha a partir desta quinta-feira, 167 no Itaú Cultural, a "Ocupação Haroldo de Campos - H Laxia", instalação audiovisual, na forma de um túnel em caracol, de 11 metros de extensão.

Nela, o qual o público é apresentado à obra experimental "Galáxias", de Haroldo, por meio de trechos de áudios e vídeos. Ao fim do percurso, o visitante chega a uma cabine de áudio na qual, se quiser, pode gravar um trecho do poema, a ser somado depois aos áudios já existentes.

A frase de Lorca, além de um incentivo universal para a descoberta do universo do poeta, é um de vários outros depoimentos sobre o artista que estarão em uma publicação a ser divulgada no fim de março, juntamente com uma poesia do irmão, Augusto de Campos, que completa hoje 80 anos.

A exposição vai até o dia 10 de abril. E, na Casa das Rosas, a poucos metros do Itaú Cultural, o poema "Servidão de Passagem", de 1962, estará reproduzido em pequenos totens no espaço externo, enquanto no interior salas se dividem entre a produção mais antiga e mais recente de Haroldo.

OCUPAÇÃO HAROLDO DE CAMPOS

Itaú Cultural Av. Paulista, 149, 2168-1776. 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha seg.; abertura para convidados na quarta, 16, 20h, e para público quinta, 17). Casa das Rosas Av. Paulista, 37, 3285- 6986, 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha seg.). Grátis. Até 10/4.