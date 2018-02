O último exorcismo e um país em convulsão

Diretor de Hostel (1 e 2) e ator de Quentin Tarantino em Bastardos Inglórios, além de diretor do filme dentro daquele filme, Roth diz que os reality shows estão influenciando o cinema muito mais do que os críticos e realizadores querem admitir. O repórter lembra que foi o cinema que antecipou os reality shows - com O Show de Truman, de Peter Weir. Roth concorda, mas diz que agora o cinema corre atrás.

"Mais do que com realismo, o público se acostumou com as narrativas que absorvem a própria câmera." A de O Último Exorcismo é sobre um exorcista que utiliza uma equipe de filmagem para documentar o cerimonial. Vários filmes estão usando o recurso, de Redacted, de Brian De Palma, a Rec (1 e 2).

Stamm não poupa elogios a Roth como produtor. "Ele não interfere em nada e, quando sugere, é para melhorar, nunca de forma impositiva." O próprio Roth diz que é assim mesmo e aproveita para dar um recado. Não tem nada a ver com Hostel 3, mas admite que não vai perder o novo filme da franquia que criou.

Trailer. Veja trechos de O Último Exorcismo