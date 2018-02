O último dos Moicanos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais de 65 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Quatro prêmios Grammy. Uma edição própria do jogo Rock Band. E agora um musical na Broadway. A lista podia muito bem fazer parte de atributos de uma cantora pop como Lady Gaga ou de grupos como o Red Hot Chili Peppers, mas é do Green Day que estamos falando. A banda, que se apresenta em São Paulo nesta quarta-feira, no Via Funchal, foi uma das responsáveis pela popularização do punk rock nos anos 1990, sobretudo após a morte de Kurt Cobain e o fim do Nirvana. Hoje, com tanto sucesso comercial, o trio formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool encara a cada entrevista a pergunta inevitável: o Green Day ainda é punk? As respostas são sempre afirmativas. Em pleno 2010, 35 anos depois do surgimento do estilo, a pergunta deveria ser mais ampla: o que é ser punk hoje? Ou melhor: ainda há punk hoje?

"O punk morreu", diz o estudante Leandro Romano, de 22 anos. Com cabelo espetado, camiseta do Green Day sem as mangas, ele é um dos cerca de 80 presentes no Hangar 110 na sexta-feira antes das eleições para uma espécie de "esquenta" antes do show do grupo californiano. O clima no Hangar, famoso por levar bandas consagradas do punk e hardcore nacional e internacional, lembra o de uma festa no salão de um prédio. Galera tranquila, na casa dos 20 e poucos anos, nada de visual ou comportamento extremos, a ponto de justificar as grades que separam a pista da mesa de som.

"Tem muita gente que diz ser punk, mas não é. O cara que anda todo rasgado, com arrebite na roupa, investe no visual, mas não quer apoiar nada", comenta Romano. "Punk é muito mais que visual. Outro dia vi no metrô um rabisco com o dizer "Anarcopunk Antifascista". Isso não é ser punk, é vandalismo. Hoje, não adianta ser radical", analisa a estudante Talita Santana, 22 anos. "Não faz sentido meter o louco na polícia, na política. Não dá para viver sem algumas regras", completa a vendedora de roupas de surf Mariane Moretti, de 20 anos. "Ser punk é só um estilo de vida. E poucos seguem", diz Agnes Araújo, de 19 anos, com a capa do disco Surf Goddess, do The Queers, tatuada no lombo, e a única menina a se jogar no meio dos marmanjos na hora em que as rodinhas abriam no show.

Outros tempos. Aos 47 anos, com a experiência de ter sido um dos pioneiros na entrada do punk rock no Brasil no início dos anos 1980, Clemente, baixista do Inocentes e autor de clássicos como Pânico em SP, vê uma mudança clara no cenário. "Quando começamos, havia um contexto de mudança. Era autêntico. O cenário era propício e não tinha só a ver com a política da época. Fazíamos arte de confronto. Hoje está tudo mais diluído", analisa. Um exemplo disso, diz Clemente, vem da aceitação do visual. "Na minha época, se você fosse trabalhar com o cabelo moicano, era mandado embora. Hoje, é super normal."

Inserida no contexto atual do punk brasileiro e pouquíssimo conhecida fora do circuito, a banda Flicts arrasta centenas de fãs a seus hoje raros shows (tocam hoje no Kazebre e em 6 de novembro abrem para Jello Biafra, do Dead Kennedys, no Hangar 110). Rafael Covre, baterista e principal letrista do trio, tem opinião semelhante à de Clemente. "Hoje é tudo mais fácil. Rola uma imaturidade, uma passividade dessa nova geração. Se vestir de punk, todo mundo quer. Ajudar a criar algo, não", comenta.

Professor de filosofia em um colégio particular e estudioso do tema, ele define o punk como um exercício de liberdade. "Não tem nada de revolucionário ou de querer derrubar o sistema - é só exercer a liberdade, criar um espaço sem depender de estrutura nenhuma", pontua. Fora dos contexto da subcultura, ser punk nos dias de hoje consiste em fazer micro-resistências nas relações de trabalho, buscar soluções que não sejam hierárquicas. Algo como "se não pode vencê-lo, junte-se a ele e tente mudar a coisa por dentro."

Nada mais punk, por exemplo, como as gravadoras de música sendo quebradas pela internet e pela facilidade de se produzir um disco hoje sem sair de casa. "É a volta do "faça você mesmo"", diz Philippe Seabra, da banda brasiliense surgida nos anos 80 Plebe Rude. "A diferença é que quem está se mobilizando nesse sentido são os alternativos, indies, e o pessoal do hip hop. Os punks se fecharam em clichês", comenta Clemente. "É uma sinuca de bico em que estamos. Como inovar algo sem descaracterizar?", questiona o baterista dos Flicts.

Por mais que colecione críticas de ex-fãs, o Green Day remou contra a maré. Trocou as lamúrias adolescentes por temas mais existenciais e algumas pinceladas na política. Saiu do punk básico, dos três acordes e da estrutura verso-refrão-verso, para algo mais elaborado, a ponto de emplacar um musical, baseado em seu álbum American Idiot. Perderam muitos fãs no caminho, mas toda vez que passam pela Broadway e vêm os letreiros com "Americano Idiota" brilhando, devem rir à toa da proeza que conseguiram. Nada mais punk.

5 MANDAMENTOS

1. Seja livre

Diga, faça e toque o que você quiser, quando quiser.

2. Faça você mesmo

Não dependa dos outros para chegar onde quer e satisfazer suas vontades.

3. Não ao autoritarismo

Diga não às hierarquias, horizontalize o poder.

4. Não tenha preconceitos

Respeite sexo, opção sexual, religião e opiniões se você quer ser respeitado.

5. Fuja do convencional

Seja do contra. Questione.E verbalize quando necessário. Foi assim que nasceu o punk