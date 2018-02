O triste narrado com beleza Na conversa com a reportagem do Estado, Daniel Vega disse que sua intenção - e a do irmão - é contar histórias tristes de forma bonita. Está aí uma boa definição para Outubro. O filme está impregnado de influências, mas elas não foram conscientes. Daniel diz que, quando Diego e ele se deram conta, as coisas já estavam lá.