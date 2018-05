O tributo de Toni Venturi à sua São Paulo

Pergunte aos críticos que fizeram a cobertura do Cine PE - Festival do Recife. Onze entre dez deles (não apenas nove) vão dizer que a seleção foi intragável. A exceção foi o filme de Toni Venturi, Estamos Juntos. É raro que isso aconteça - que um filme, mesmo premiado, ache tão rapidamente o caminho das telas -, mas Estamos Juntos entra hoje em 41 salas de todo o Brasil. O diretor está contente - com os prêmios e o lançamento.

"É meu filme mais emocional", ele define, acrescentando que, sem abrir mão do que sempre fez, está querendo um diálogo mais amplo com o público. Em 15 anos de carreira, o currículo de Venturi enumera três ficções e quatro documentários. Isso dá um filme mais ou menos a cada dois anos, mas, neste ano, Venturi já mostrou Vocacional no É Tudo Verdade. Está sendo um ano excepcionalmente produtivo para ele, que não pretende lançar o documentário nos cinemas.

"Pelo seu perfil, é um filme para passar na TV. Estamos negociando." Em seus trabalhos anteriores, documentários ou ficções, Venturi colocou sempre, ou quase sempre, a ênfase no político e no social. Nesse sentido, Estamos Juntos tem cara de diferente na obra do autor. Ninguém esperaria dele um filme sobre uma mulher que descobre que tem um tumor no cérebro. A doença, literalmente, a paralisa. O movimento das pernas, das mãos. Isso repercute na profissão (é cirurgiã). Mas a paralisia é também existencial, sentimental. Antes mesmo da doença, a Carmem de Leandra Leal está emperrada na vida.

Todo esse tempo filmando e Venturi nunca havia feito um filme sobre sua cidade. Paulistano, nascido na Maternidade São Paulo, colado à Avenida Paulista, ele tem tocado superficialmente em aspectos da metrópole. Seu documentário Dia de Festa trata das ocupações urbanas por integrantes do movimento sem-teto. O documentário, por sinal, invade Estamos Juntos, inclusive com cenas do outro filme. Pois Leandra começa a superar sua paralisação pela via do engajamento social, quando a amiga Débora Duboc (mulher do diretor) a chama para ser voluntária junto ao movimento.

Isso, sim, tem a cara do cinema de Toni Venturi e o documentário que invade a ficção - e os atores que reinventaram o roteiro, ajudando a criar os personagens - configuram uma proposta que não é só política, mas também estética. A força, mais até do que a novidade do filme, está nesse mix, que faz a urgência aflorar numa narrativa emocionante. São Paulo, reconhece o diretor, é uma cidade "setorizada". Os poderosos, os ricos, a classe média, os boêmios, cada segmento tem um espaço. O centro é a terra de ninguém, onde convivem todos.

Embora o hospital em que Leandra trabalha não seja identificado, ele fica certamente na área central, como o prédio que os sem-teto invadem. A mulher que está morrendo e descobre um novo sentido para a vida é metáfora do centro de São Paulo, que também tenta sobreviver ao abandono? "O filme tem camadas, mas esta não foi uma que pensamos, pelo menos conscientemente. Mas é possível, vejo agora. Depende do olhar do outro, do seu olhar", reflete Venturi. A frase no plural engloba o roteirista Hilton Lacerda, que desenvolveu o argumento de Di Moretti e do diretor.

"A gente associa o Hilton ao cinema pernambucano, mas ele mora há dez anos em São Paulo. Quando se associou ao projeto, ele disse que, sobre isso, conseguiria falar, pois também sofreu de um tumor no cérebro que, no seu caso, era benigno, felizmente." O elenco, incluindo Cauã Reymond na pele de gay e Lee Taylor, ator de Antunes Filho, é de uma entrega absoluta. Estamos Juntos é bom. Talvez se resolva com algum atropelo no terço final, mas o olhar de Venturi sobre sua cidade resgata uma São Paulo - e personagens - que vale acompanhar.

ESTAMOS JUNTOS

Direção: Toni Venturi.

Gênero: Drama (Brasil/2011, 111 minutos).

Censura: 10 anos