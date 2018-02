O' Toole atua em filme bíblico O ator Peter O' Toole deve sair da aposentadoria, de acordo com o jornal inglês Guardian, para atuar em um filme que antecede a história de A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. O roteiro de Mary Mother of Christ, que deve ser traduzido para Maria, Mãe de Jesus, foi escrito por Barbara Nicolosi e Benedict Fitzgerald, roteirista do filme de Gibson. O' Toole deve fazer o papel de Simeão, que abençoa o menino Jesus. Odeya Rush, de 15 anos, está escalada para o papel de Maria. A atriz Julia Ormond está cotada para ser Elizabete, mãe de João Batista, Ben Kingsley para o papel do rei Herodes, e Judi Dench para o papel de Ana, a profetiza.