O tocante documentário de Saramago e sua musa pilar José & Pilar, de Miguel Gonçalves Mendes, é desses raros filmes que descortinam uma intimidade sem serem invasivos. É, de fato, com delicadeza que o diretor acompanha longamente o cotidiano de um casal famoso, formado pelo escritor José Saramago e a jornalista Pilar del Rio. O cineasta registra o cotidiano do casal em sua casa em Lanzarote e em suas viagens ao exterior. Segue de perto a criação do último romance do Prêmio Nobel português, A Viagem do Elefante e os deslocamentos do escritor na promoção do livro, com passagem inclusive pelo Brasil.