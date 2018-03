O terrorismo poético dos artistas de teatro

O espectador acompanha um espetáculo e, subitamente, os atores congelam uma cena por um tempo que parece longo. Finalmente, um deles diz: 22 segundos de "arte pela barbárie". E a peça continua como se nada houvesse acontecido, sem explicações. Quem não tem coragem de perguntar ao final, sai intrigado. Tal "ação poética" ocorreu no sábado em Veleidades Tropicaes, montagem da Cia. do Feijão, que faz uma espécie de diagnóstico político do Brasil.

Para entender veja o vídeo no Youtube:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De saída, provoca estranhamento ouvir ‘arte ‘pela’ barbárie" de atores que tiveram participação ativa no movimento político que ficou conhecido como Arte ‘Contra’ a Barbárie. "Desde o início, um professor já alertara para a inversão desse conceito, uma vez que esta civilização baseada no capital e no lucro precisaria de invasões bárbaras para mudar", diz Pedro Pires, diretor do Feijão.

Daí a frase agora incorporada em mais uma forte mobilização do mesmo movimento por políticas públicas para as artes. Desde sábado, tal ação de congelamento vem sendo realizada em mais de 40 espetáculos criados por grupos engajados (confira abaixo). E esses artistas prometem tomar conta da cidade no dia 22 de setembro com o que estão chamando de terrorismo poético. "Queremos criar ações que sejam artísticas, pois essa é a nossa expressão", diz Pedro.

Planeja-se congelamentos pelas ruas da cidade e ‘ataque de aviões de papel’. O ‘alistamento’ de artistas pode ser feito pelo email cardere@gmail.com. Paralelamente, comissões reduzidas estão estudando leis de fomento ao teatro de outros países, como Inglaterra, Argentina, Chile e França, e levantando dados sobre orçamentos para a cultura. Bom ficar atento. Ao que tudo indica, vem outra onda de mobilização teatral por aí.

Quem São Os ‘Terroristas’

As Graças

Cia. Livre

Folias

Cia. São Jorge

Cia. do Feijão

Teatro da Vertigem

Núcleo Bartolomeu

Teatro de Narradores

Engenho Teatral

Intuição

(EM)pulso Coletivo

Casa Ofertório

Brava Companhia

Cia. Antropofágica

Cia. das Atrizes

Cia. de Domínio Público

Cia. Extremos Atos

Cia. Les Commediens Tropicales

Cia. Zero Zero

Cría Suemos

Clariô

Falsa Cia

Forte Casa Teatro

Grão de Teatro

Hana

Humbalada

MiniCia Teatro

Núcleo Pavanelli

Projeto Bazar

Cia. Paulicea

Teatro Girândola

Teatro de Segunda Feira

Cia. Ocamorana

Pessoal do Faroeste

Caixa de Imagens