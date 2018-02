O terror social de Trabalhar Cansa'

Trabalhar Cansa, de Juliana Rojas e Marco Dutra, foi apresentado no Festival de Paulínia com pinta de um dos possíveis vencedores do festival. Pelo menos a julgar pela reação da plateia, que acompanhou o filme com muita atenção (e tensão, a julgar pelas risadinhas inoportunas) e também de boa parte da crítica, que adorou o trabalho da jovem dupla de realizadores.

Trata-se mesmo de um filme interessante, com seu realismo crítico social posto em diálogo com elementos do gênero fantástico. Na história, a dona de casa Helena (Helena Albergaria) decide montar negócio próprio, um mercado, e aluga um imóvel para esse fim. No mesmo dia, seu marido, Otávio (Marat Descartes), chega em casa com a notícia de que foi despedido de seu emprego de gerente de uma corporação. É uma reversão de expectativas, banal na reciclagem programada de empregos da economia contemporânea. O que não parece tão normal é a série de pequenos fatos que começam a perturbar a família.

Diga-se em favor de Trabalhar Cansa (título do poema de Cesare Pavese) que os elementos de fantástico dispostos na trama são de natureza sutil. Tanto, que levam o filme a uma tensão crescente. Por um lado, porque acontecem coisas que não se compreendem; por outro, porque a parte da situação que se compreende muito bem - o desemprego do marido, o seu esmagamento pelas novas técnicas de RH - não é menos aterradora.

No resultado dos dois processos, que se acionam mutuamente pela rigorosa carpintaria da direção, a sociedade contemporânea aparece com a face terrível do leviatã econômico que devora as pessoas. Como dizia Goya num quadro famoso, o sono da razão produz monstros.

Os dois novos filmes documentais apresentados na mostra competitiva são de boa qualidade. Ibitipoca, Droba pra Lá, de Felipe Scaldini, retrata a transição no entorno da serra mineira que lhe dá nome. Começa com um tom quase rosiano ao registrar a fala típica dos antigos moradores, para finalizar na constatação de que a especulação turística pode (e deve) acabar com ele. Falta o algo mais que faz de depoimentos testemunhos inesquecíveis. É preciso paciência para ouvir as pessoas. Eduardo Coutinho que o diga.

A mesma observação pode ser aplicada a Ela Sonhou Que Eu Morri, de Maíra Bühler e Matias Mariani, que desvenda um universo inexplorado, o dos estrangeiros presos no Brasil por tráfico de drogas. O filme usa um esquema único para costurar as narrativas - o personagem fala diretamente para a câmera e conta a sua história. Também aqui o filme se ressente de um aprofundamento maior nessas narrativas que, por outro lado, não deixam de ser reveladoras, emocionantes às vezes, cômicas. Como diz o dr. Drauzio Varella, na prisão todos são inocentes.

O festival termina hoje à noite, com a exibição fora de concurso de Assalto ao Banco Central, de Marcos Paulo e, em seguida, a distribuição dos troféus Menina de Ouro, no Theatro Municipal de Paulínia. Quem leva os prêmios? É provável que os troféus de longas se concentrem em O Palhaço e Trabalhar Cansa. Sem contar o fortíssimo candidato que é Febre do Rato, que ainda não havia sido apresentado até o fechamento desta edição.

O documentário que aparece com maiores chances parece ser Uma Longa Viagem, de Lúcia Murat, embora Rock de Brasília - Era de Ouro, de Vladimir Carvalho, também tenha força para vencer. A mesma ressalva feita para o longa de ficção vale para os documentários - À Margem do Xingu não havia ainda sido exibido quando este caderno foi produzido.