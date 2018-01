O terceiro dia

Se 2017 desmascarou um sistema oficializado de propinas presenteadas aos “cuidadores” do povo pelos donos do poder, ao lado do desequilíbrio entre a sociedade com seus trabalhadores recebendo aposentadorias miseráveis e de um funcionalismo público aristocratizado, o mínimo que se espera neste ano novo é mais equilíbrio entre Estado, governo e sociedade. Mais sincronia entre valores culturais (incluindo neles ideais éticos e morais) e velhas práticas caseiras, nas quais quem manda se confunde com a coletividade e tira para si e os seus o que é de todos.

Se esse processo de correção continuar, em 2018, iremos assistir a uma grande transformação.

Todo rito de calendário tenta cortar o tempo condensado pela festa que também articula nossos desejos de mudança. Que assim seja nesse 2018 que hoje vive o seu terceiro dia.

Depois da festa, vem a rotina. Ninguém aguenta beber somente água ou vinho o tempo todo...

A lei das ironias e dos contrastes fabrica o drama e o ritual com os quais tentamos conter a corrente da vida. Mas, no caso deste Brasil nu diante de si mesmo, elas devem ser filtradas. Passado a limpo, o mundo público brasileiro tem que iniciar o duro processo de juntar a casa com a rua, o pessoal com o impessoal, o cargo com quem o ocupa.

Deus levou sete dias para fazer o mundo. No primeiro dia, fez a luz; no segundo, o firmamento; no terceiro, a terra e as árvores. No quarto dia, fez o sol, a lua e as estrelas; no quinto, as aves e os peixes; no sexto, os répteis e os animais selvagens e domésticos; e, significativamente, nesse mesmo dia, Ele nos fabricou. No sétimo dia, já que ninguém é de ferro, Ele contemplou a sua criação, e descansou.

Dizem que nós, humanos, fomos criados depois dos animais, porque, caso contrário, seríamos devorados pelo orgulho. Para outros, porém, tudo foi feito para nós. Hoje não há como não ver que é a natureza que tem o devido direito sobre nós.

Enquanto você, leitor, pensa essas questões, eu estou na Irlanda (mais precisamente em Cork), onde, diariamente, medito sobre elfos e duendes em velhos e friorentos castelos.

Mas continuo perseguido pela ironia. Nos Estados Unidos, ouvi muito sobre irlandeses. Cheguei mesmo a ter como amigo Brian O’Malley, estudioso da cultura celta e da conturbada história irlandesa que, pensando bem, é um mar de rosas comparado com as nossas crises que saem umas de dentro das outras.

Foi O’Malley que, numa discussão sobre filosofia de São Patrício, o catequista de uma Irlanda pagã, sai-se com essa: você sabe por que Deus inventou o uísque?

Não!, respondi.

Se não o tivesse feito, os irlandeses seriam os donos do mundo...

Ao sair do Brasil, compramos duas garrafas de um bom uísque para O’Malley. A vendedora, porém, não lacrou o pacote e o uísque foi confiscado na fronteira da Inglaterra com a Irlanda.

Ironia das ironias: entrei na terra para a qual o Criador inventou o uísque sem o líquido dourado que tanto apreciamos.

Meu amigo irlandês, entretanto, não desistiu. Antes, pelo contrário, levou-nos à mais antiga e famosa destilaria irlandesa. Ali vimos o maior alambique do mundo e tivemos uma forte impressão das miseráveis condições dos operários do uísque. Quanto mais eu andava por meio daquelas monstruosas máquinas típicas do século 19, mais eu matutava: O’Malley está mais ou menos certo. Deus inventou o uísque, mas a sua fabricação capitalista inventou Karl Marx, que percebeu o horror dos seus trabalhadores.

PS: Que vocês, amados leitores, tenham um Feliz 2018 regado, para quem pode, a uísque irlandês...