O tempo que amadurece e domestica O passar do tempo tem feito Lenine andar calmo, respirar mais devagar, trocar o sacolejo do corpo pelos prazeres da alma. Seu décimo disco, Chão, dilui ainda mais a pegada do violão de baque solto que o colocou em cena dez discos atrás. O leão do norte está domado. O bom disso: seus fãs ganham um disco de canções bonito, calmo e de uma poesia irreparável, que resume tudo logo no título do primor de Amor é Pra Quem Ama e que pergunta o que não quer calar com De Onde Vem a Canção. O ruim disso: já dá saudades do Lenine 'sangue nos olhos' de O Dia em Que Faremos Contato, de 1997, o cara que fazia tudo o que faz em Chão mas que procurava manter os pés de seus ouvintes nas alturas. Era o 'Lenine rock and roll' que tinha mais peso, mais euforia e que muito bem fazia às plateias. Agora ele se intelectualiza e cuida de sua música como poucos, em notas e ruídos. Sua cabeça cheia de referências parece programada para evitar caminhos óbvios e isso, como aquele texto que pensamos horas para escrever, pode acabar lindo, mas frio e distante. É um risco.