Em nome da harmonia que viceja na teoria e míngua na prática, todos deveríamos recuperar o mínimo de relação leve e descontraída com a natureza e o Universo de que somos feitos e em que experimentamos ser. Diversos vícios chamados de normalidade representam obstáculos terríveis para a retomada desse tipo de relacionamento, sendo o mais forte de todos o que se constitui como nosso vínculo com o Tempo. O Tempo é a sincronia que existe entre todas as partes do Universo e que, para nós, aqui na Terra, pode ser acompanhada nos movimentos estelares, origem dos calendários. Lua Vazia é um período no qual seria propício observar o descanso e a despreocupação, longe do que provavelmente acontecerá hoje na hora do rush.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Nem todos os problemas e adversidades deveriam ser atribuídos a erros pessoais, que poderiam ter sido evitados com mais cuidado e esperteza. Há também os problemas produzidos pelo mundo em crise em que você existe.

TOURO 21-4 a 20-5

Entre a espada e a parede, com certeza essa não é uma situação agradável, mas é importante perceber que foram seus próprios passos os que conduziram você até aqui. Essa condição não durará muito mais tempo, esse é o alívio.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Suas brilhantes sugestões podem ser rejeitadas, a despeito de serem brilhantes e magníficas. Isso não significa que a sua alma seja rejeitada, porque pode acontecer de essas sugestões não terem sido bem interpretadas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Algumas atitudes que você toma com absoluta naturalidade caem como uma bomba na alma das pessoas próximas. Ser você o tempo inteiro é algo que precisa ser limitado, especialmente quando se observam sinais estranhos.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nesse jogo de culpados e vítimas em que se converteu a dimensão dos relacionamentos humanos, todos querem ser vítimas e ninguém culpado. Mas quantas dessas vítimas realmente mereceriam ocupar a condição que reclamam?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Neste momento, sua alma é capaz de enxergar além das aparências e, por isso, tornou-se a única verdadeiramente responsável por fazer o que as outras pessoas não conseguem sequer imaginar que precisaria ser feito.

LIBRA 23-9 a 22-10

O universo em que você existe e do qual é parte integrante é generoso o suficiente para demonstrar apreço. Entretanto, para percebê-lo você terá de ampliar seu campo de percepção, enxergando além da própria alma.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A partir do momento em que as pessoas tentam se convencer de haver algo virtuoso por trás do sentimento de ciúme, é também o momento em que pretendem tornar legítimas as atitudes que seriam meramente destrutivas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Qualquer tentativa de controle sobre as pessoas e acontecimentos tende a provocar decepção, porque este é o momento em que o próprio universo dá seus passos, sempre maiores do que a nossa humanidade imagina.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Seria ótimo encontrar alguém que cumprisse por você todas as obrigações, mas essa busca seria perda de tempo, por ser ilusória. Você sabe, toda ilusão só poderia resultar em decepção. Por acaso, é isso que você busca?

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Mesmo que as opiniões alheias sejam fortes o suficiente para seduzir sua alma a desistir das próprias, no momento atual seria interessante que você insistisse em preservar sua visão subjetiva dos acontecimentos.

PEIXES 20-2 a 20-3

No meio da mediocridade que tomou conta do mundo continua havendo gente envolvida seriamente com a vida. É importante saber apreciar o esforço dessas pessoas com a mesma intensidade com que se despreza a mediocridade.