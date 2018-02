'O Tempo e o Vento' chegará à TV em 2014

Além do fundo produzido para suas próprias fotos, na festa de Amor à Vida, a Globo atendeu ao pedido de três revistas diferentes e abriu espaço próprio a cada uma, para que o elenco posasse ao gosto de cada título.

O TNT e o Space anunciam para junho a chegada ao Brasil da 3ª temporada da série Falling Skies. A estreia nos Estados Unidos ainda não se consumou, mas a distribuição de sinopses dos novos episódios já avisa que o último se chama Brazil.

Egresso da Band, José Emílio Ambrósio inaugura hoje a Infiniti, produtora sua e de Toninho Rosa, ex-diretor comercial na RedeTV!

Diogo Portugal, humorista que acompanha Luciana Gimenez no Luciana By Night, às quartas, via RedeTV!, abre hoje, como convidado, o espetáculo Sexo - A Comédia, da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, em Nova York.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Corpo(r)ativo é o nome da série que o Bem Estar inaugura hoje, na Globo, sobre saúde na firma.

Vida de cigano leva o pessoal da ESPN. Após a transmissão da final da Champions League, da Inglaterra, Paulo Andrade e PVC seguem para a Itália, para o desfecho da Copa Itália, entre Lazio e Roma.

A MTV Brasil apresenta amanhã, às 22h30, o making of da minissérie A Menina Sem Qualidades, obra da casa, com entrevistas com os atores Bianca Comparato, Rodrigo Pandolfo, Javier Drolas e o diretor Felipe Hirsch. Estreia dia 27.

Nando Reis é visita ilustre na 2ª edição do Paulo Miklos Show. Entre lembranças do passado em comum dos Titãs, Nando se diz emocionado com a ocasião e decreta: "Paulo, você sempre foi o mais talentoso de todos nós". Amanhã, 22h30, na MixTV.

Previsto para estrear nos cinemas em agosto, o filme O Tempo e o Vento, de Jayme Monjardim, já tem vaga assegurada na Globo para o calendário de 2014, quando será exibido em formato de minissérie. A obra deve abrir o ano da Copa, ainda em janeiro, seguindo os moldes do que ocorreu com Xingu, apresentado em quatro capítulos. Será a segunda versão da obra de Érico Veríssimo como minissérie da Globo. De 1985, quando Tarcísio Meira foi Capitão Rodrigo, para cá, Thiago Lacerda assume o papel, contracenando com Fernanda Montenegro, como Bibiana. E Cléo Pires é Ana Terra jovem, personagem que foi de sua mãe.

Tantas emoções