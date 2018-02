O teatro está em todas as páginas

Quando "O Rei da Vela" estreou em 1967, o Oficina virou um Terreiro do que ele, Oswald chama: uma Religião Laica Órfica, e sua antena religou nossa geração ao elo perdido com as culturas práticas ancestrais dos habitantes do Brasil e do mundo: Índios, Negros, Gregos, Mestiços, Pops. Passado e Futuro presente. Muitos viviam no Brasil, Babel comunicando-se pela contribuição milionária de todos os erros, telepatia dos animais que já habitavam nossos corpos tropicais, plugados pelo Ocidente, nas conquistas da Ciência e da Tecnologia mais avançada. O Teatro Anchietano, até hoje resiste nos Palcos Italianos, nas cátedras, no Canibalismo do Estado Laico, pelos fundamentalistas cristãos. Mas o mundo não será nunca mais o mesmo.Estamos em Evolução regressiva ao Eterno Retorno, como previa Oswald Cyber Tecnizado.

As Oswaldianas, são todas Teatrais: Poemas, Tratados Filosóficos, Manifestos, Romances, Artigos de Jornais. Tudo que escreve é Teatro. Oswald chama sua Obra de uma "Pauta para a Ação" do seu Ator na Vida-Obra. Mais que Artaud, foi direto aos Tabus para transformá-los em Totens, até mesmo em Totens materiais como é o Prédio do Teatro Oficina e sua Projeção Urbana na "Universidade Antropófaga" com sua Creche Pré Natal - "A Verdade na Boca das Crianças", o Reflorestamento do Bexiga, na "Oficina de Florestas", "O Teatro de Estádio".

Em "O Teatro q é Bom", escrito no ano da modernização do Teatro Brasileiro com a encenação "Vestido de Noiva" dos gênios: Nelson Rodrigues e Ziembinski, e na "A Morta", surge a invenção do retorno do Teatro à Catarse das Multidões, na "Grécia Brasileira de Carnaval", onde "os abscessos fechados irão se abrir na Ágora, na Praça Pública dos Estádios de nossa Época". Logo a seguir à montagem de "O Rei da Vela". Oswald inspirou em mim a receptividade ao retorno sonhado por Meyerhold, o retorno do Coro ao Teatro. Aconteceu em "Roda Viva". O ataque do "CCC" encobriu a percepção da grandeza histórica do acontecimento. O meio cultural Anchietano repudiou, mas a multidão não, mesmo depois dos ataques Militares, multiplicou-se a mil %. A Partir daí Brecht, Shakespeare, Chekhov, Nelson Rodrigues, Cacilda Becker, Euclides da Cunha, Jean Genet, Artaud, Eurípedes, o Teatro Nô, foram no Oficina Uzyna Uzona interpretados a partir dos espermas das Oswaldianas.

Eu vinha de Araraquara para o Bexiga, desde Bebê, nas férias, para a Travessa em frente ao Oficina, hoje chamada de Adoniran Barbosa e pedia para minha avó Vitória, comprar pra mim leite de uma Cabrinha que passava antes (como fiquei sabendo depois) pela Rua Ricardo Batista onde morava Oswald. Ele descia de manhã do apartamento, com seu Pijama de 11 Varas de Seda e ia beber o leite da Cabrinha. Acho que pra mim tudo começou aí na nossa ligação com a Cabrinha dos Trópicos das Cabras. Até 1966 eu não sabia nada de Oswald de Andrade. Quando Renato Borghi leu em voz alta "O Rei da Vela" nós tivemos a revelação da grandeza infinita da Oswaldia, Oswaldália, Oswaldiano. O Poeta era tão revelador sempre, de uma outra civilização, que percebi, não cabia na página escrita, na categoria de "literatura". Eu mergulhei no Baú da casa de seu filho Nonê, e saí de lá Outro. Quer dizer: Artista Exu das Artes Cênicas como taria Mãe Stella Ialorixá do Terreiro Apofonjá da Bahia. Nietzsche que escreveu em toda sua obra o subtexto de Dionísios, Rimbaud e Oswald de Andrade para meu, Outro, meu Artista, são as três mais preciosas energias alimentícias para a saída do Coma do Teatro, da Cultura, da Vida, neste instante.

Justamente hoje que escrevo Quiroga diz pra meu Signo: "Nada pior do que falta de visão, principalmente agora que a onda do futuro poderia ser posta em marcha, mas não há gente suficiente com visão desse futuro para assumir riscos e empreender o trabalho". Sinto porém hoje, em Oswald Nietzsche Rimbaud na ligação Arte Vida Tecnologias Teatro que esta visão existe. E mais. 45 mortais montando a "Macumba Antropófaga" nas condições materiais mais radicalmente precárias, trabalham a incorporação desta visão. O Teatro Oswaldiano só pode neste momento recomeçar a acontecer, no Brasil.

Seus poderosos "Poesias Reunidas", desafiando o poder das "Indústrias Reunidas Matarazzo" que inspiraram, ele assim batizar seus Poemas, consumiram-se na Era Industrial. Mas suas Poesias, eternamente presentes, ficaram. Se você tem percepção estética concretista você vive o não dito no vazio das páginas, onde como um poeta calígrafo, Oswald manualmente, deixou tatuado seus haicais. Se você phala, projetando pro mundo estes Poemas com seu corpo, quer dizer, agenciando-os atuando-os como ator, acontece como em Chekhov, Tarkovski: ligação imediata com o Corpo sem Órgãos do Cosmos. Seus romances, comem os Filmes Godardianos os Ulisses Joycianos. A USP deve imediatamente estudar este "único filósofo brasileiro universal" como afirmam os Irmãos Campos.

O Humor, Amor, a Vertigem - novas categorias que seus tratados trazem para a Filosofia, com a "Crise (Final) da Filosofia Messiânica". A Filosofia Metafísica vira Teatro Música, Bachianas de Villa-Lobos, Oswaldianas "no amor cotidiano e no modus Vivendi capitalista". Nós humanos demais, vestidos nos limitados figurinos da "Sociedade Vídeo-Financeira-Canibal de Espetáculo", podemos nos Rituais do Teatro Antropofágico de Oswald, Pessoa e Obra, nos descobrirmos: nus para como sugere Quiroga principalmente agora que a "onda do futuro possa ser posta em marcha".

Vamos usar nossa intuição animal e inteligência transumana, para nos descobrimos, decifrando em nossos corpos, a Obra deste Poeta Transmilenar Oswald de Andrade.

JOSÉ CELSO MARTINEZ CORRÊA É DIRETOR, AUTOR E ATOR DE TEATRO