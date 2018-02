O tatuador

From: Roberta S.

Pouco mais que meio dia. Sentada no vagão observo as pessoas no seu vaivém, de caras amuadas, olhares ausentes. Noto que trazem pacotes, bolsas, sacolas. Alguns desdobram jornais, leem livros, abrem revistas, ou de braços abertos ocupam seu próprio espaço e o do outro.

Chegamos à próxima parada e até meu destino ainda faltam três estações. Não importa de onde venho e para onde me desloco. Importa o final desta viagem, que conto depois. As pessoas se atropelam para descerem mais rápido que o próprio tempo, como se o mundo pudesse parar sem sua presença. Divirto-me olhando-as por trás dos óculos que escondem o sorriso dos olhos. E então o vejo chegar.

Nas mãos só os anéis, e o não carregar nada combina com a imagem que trago dele. Ele desliza displicentemente. Olhar de menino, e mais magro desde a última vez que o vi, numa palestra. Fica diante da porta e lentamente descobre as pessoas procurando Albertos e Carmens que todos têm guardados. Eu sorrio por dentro quando ele me olha, mas, impassível, nem me mexo. Cruzo a perna, abro a bolsa, procuro o bloco de notas.

Ali descrevo a cor do tênis que usa, vinho, com um puma branco em cada canto. Calça verde oliva, sem bainhas e uma camiseta preta. Chegamos à estação seguinte e ele se desloca para um canto. O movimento é fraco e sua matéria-prima escassa. Seguimos viagem. Na última parada, alguns lugares vagos, mas ele não se senta. Espreita. Olho seu rosto, a boca, os olhos pequenos. E num divertido jogo de faz de conta, mentalmente começo a despi-lo. O barulho do trem, o seu chacoalhar escondem vozes, suores, imagens.

Descemos, e, no meio da multidão, mudo o caminho e vou atrás dele. Seguimos os dois por alguns metros até chegar à escada rolante. Ele vai à frente e eu, no degrau seguinte, sinto seu cheiro, respiro-o. Passos sinuosos, o meu escritor, completamente despido, atravessa a roleta e imagino passar-lhe a mão na bunda, como quem não quer nada. Não posso deixar de soltar uma risada, maluca. Do lado de fora ele se mistura à multidão e termina tragado por uma Copacabana capaz de contar suas estórias.

R.

Durante os meses que se seguiram ao lançamento do livro, recebi correspondências de todos os tipos. Dezenas de versões para o sentido do romance foram criadas - os leitores pareciam querer explicar para o autor o que ele mesmo havia escrito. Era como se arrancassem o sentido das palavras e fizessem seu criador de fantoche. As leituras feitas eram muito diferentes entre si, mas a correspondência tinha um ponto em comum: era quase toda assinada por mulheres. Passei a receber pelo computador cartas enormes de moças que não conhecia e que, apesar de alguns convites, não tinha curiosidade em conhecer. Deixava sem resposta bajulações infinitas.

Não que as cartas me fizessem especialmente bem ou mal. Enchiam-me de uma vaidade que durava cinco minutos e que depois desaparecia no poço das minhas desconfianças. Algo havia de imoral em ser tão admirado assim. Deveriam estar erradas. Comecei a gostar menos do que escrevi ao ler opiniões que considerava idiotas. Depois aprendi a negociar isso, como tantas outras coisas que aprendemos a negociar ao longo da vida.

Fato é que, mais importante do que agradar às autoras das cartas, os críticos de jornal, o editor, as igrejinhas e os novos coleguinhas, era agradar a mim mesmo. O que já não conseguia fazer. Mesmo assim, procurei meu editor dizendo que tinha uma ideia para um segundo romance. Mentira, claro. Precisava de dinheiro. Contrato assinado, ganhei uns trocados de adiantamento. Muito menos do que merecia. Em poucos meses, gastei tudo, fiquei sem um tostão e não havia livro. Não que tempo fosse problema: tinha dias e noites para o que bem entendesse.

A imprensa já havia falado sobre o livro - "uma das promessas para o ano". Imprimiram minha cara barbada em um anúncio e agendaram o lançamento. As pessoas começaram a perguntar, "e o livro?" Um livro sem primeira linha ou capítulo. Um livro que não existia sequer na cabeça do autor. No hay libro - no hay banda.

Faltavam cerca de quatro meses para a data de entrega dos originais que não existiam quando recebi uma carta, desta vez pelo correio - registrada. Remetente, um tal senhor Fernando Machado. Rasguei o envelope. O sujeito se deu ao trabalho de imprimir no computador e mandar pelo correio. No final, sob o "atenciosamente", sua assinatura, um garrancho incompreensível que ocupava um quarto de página. Imaginei ter encontrado um oponente tão vaidoso quanto eu mesmo.

Juntei os pedaços de papel, enchi um copo de café e me sentei para ler a carta, com a cerimônia que as cartas merecem. Talvez por isso desconsidere tanto a correspondência que recebo pelo computador. Se as cartas das meninas fossem enviadas pelo correio, eu poderia guardá-las em uma caixa de sapatos e, daqui a trinta anos, mostrar para um filho ou colega de biriba. Mas como estão, no computador, caminham inexoravelmente para a destruição. O computador não guarda nada.

A carta de Fernando Machado começava num tom apoplético, fazendo uma defesa desesperada do meu livro, como se eu o estivesse atacando. Isso me irritou e constrangeu, nesta ordem. Até porque Fernando descrevia, com riqueza de detalhes, como o livro havia influenciado sua forma de pensar, os reflexos espirituais e físicos que a sua leitura havia causado. Segundo Fernando, a leitura teve a força de uma "experiência mística" que lhe abriu os olhos para uma gama de sentimentos adormecidos. Para ele, eu era um escritor que desconhecia a própria força. Por isso, me tratava com certa condescendência, como se houvesse dois de mim: um que escreveu o livro e outro, instrumento desta instância superior - e, por isso, ignorante e fraco. Dizia que eu deveria me cuidar, ignorar as críticas e que se furtaria a perguntar minhas influências literárias, pois eu parecia não tê-las e estava num patamar diferente - algo que ele chamava de "vibração", termo que ainda iria usar centenas de vezes.

O autor da carta delirante escreveu no último parágrafo que em breve me faria proposta irrecusável. Trabalho justo e honesto. E que havia deixado uma demonstração de boa vontade no interior de outro envelope menor, anexo à carta. Peguei o envelope rasgado no lixo e dentro dele realmente havia outro envelope colado com fita adesiva. O homem devia querer que eu não tivesse conhecimento do dinheiro até que chegasse ao fim da carta. Era um cheque, daqueles de viagem, valendo cinco mil dólares.

No mesmo dia, descontei o cheque em uma casa de câmbio no centro. Saí com o dinheiro vivo nos bolsos da calça. O balconista, incrédulo, perguntou se eu gostaria de chamar um táxi. Preferi andar até o metrô, do outro lado da avenida. Se me roubassem, justiça feita. Não me sentia dono do dinheiro.

Resolvi tomar uma bebida gelada para aliviar o calor. Entrei na Colombo, pedi cerveja e qualquer coisa para acompanhar. Olhei para o meu rosto reproduzido pelos espelhos de uma tonelada que adornam as paredes. Refletiam-se interrompidos por mim, pelos garçons e pelas mesas que atrapalham seu jogo infinito. Depois, fui a um sebo no subsolo de uma galeria e levei todos os livros e discos cujos nomes dos autores começassem com a letra "J". Fiz isso para animar a tarde e ver a reação dos vendedores. Mas não fizeram nenhuma pergunta e, no momento em que saí da loja, com um deles me ajudando a carregar as sacolas, bateu travo. Tarde demais. Botei tudo num táxi, dei o endereço e mandei o motorista deixar na portaria. Torci para que roubasse os livros.

2.Todo mundo tem seu preço e o senhor Fernando Machado deveria ter motivos para acreditar que o meu fosse aquele. Imaginei que gostaria de contratar meus préstimos para escrever um romance, que ele mesmo assinaria. Por aí há muita gente tarada por aparecer em orelha de livro e certamente aquele era seu tipo. Ou então, talvez quisesse que eu o ensinasse a escrever, desse aulas sobre literatura, processo criativo, projeto literário e quetais. Poderia perder meu tempo com isso se me pagassem.

Duas semanas depois, chegou pelo correio um pacote. Dentro dele, um envelope e uma pasta. Abri o envelope que continha um texto simples e direto. Eu deveria assinar um contrato de confidencialidade, enviar ao remetente e isso bastaria para confirmar meu interesse. Seria remunerado mensalmente pelo dobro do adiantamento. Nos próximos seis meses minha tarefa seria, simplesmente, estudar as pastas enviadas pelo correio e escrever relatórios sobre elas. Depois receberia instruções detalhadas, sempre pelo correio.

O contrato em anexo era simples e assinei imediatamente. O remetente era uma caixa postal. Respondi e, dois dias depois, recebi o valor combinado em casa, um bilhete e a pasta do mês. Dentro dela, uma coletânea de fotos de criança, provas de colégio, desenhos, deveres de casa, redações infantis, cartinhas recebidas e trechos de um diário. Fragmentos da vida do tal Fernando Machado. Recebia uma por mês, junto com um cheque. Por falta de espaço e, querendo manter os poucos leitores que ainda me restam, transcrevo apenas um das centenas de documentos que o alucinado Fernando me enviou. É uma carta-relatório escrita por uma professoras do maternal.

Rio, 30 de novembro de 1972

Jardim Escola Belisário de Souza - Jebs

Relatório do 1.º semestre/1972

Aluno: Fernando Machado / Maternal II - Manhã

Oi, Fernando! Lembra daqueles dias que passamos juntos no maternal do Jebs? Foi ótimo, não é? Você chegava quase sempre caladinho, cheio de vergonha, precisando que a Tia fosse falar com você, só depois de algum tempo é que se soltava e brincava com os outros colegas, ficando bem levadinho, pulando e correndo, enfim, pintando o sete.

Adorava ver você brincar com os amigos e eles com você, sendo que tinha uma que era a preferida, a Carol, lembra que você dizia que ia casar com ela e que ia levar pra sua casa e o bebê era a boneca que engatinhava, que ia comprar mamadeira, mas a Carol dizia que a boneca não podia ser um bebê de verdade e você dizia que queria assim.

Sabe, Fernando, você sempre tinha a resposta na ponta da língua para qualquer coisa que a Tia perguntava! Sabe por quê? Porque você é uma criança muito esperta e que presta atenção a tudo. Você é uma criança que sempre teve uma capacidade enorme para guardar tudo que a Tia ensinava dentro dessa cabecinha.

Puxa! E como tem coisa guardada aí dentro, não é? Durante as brincadeiras com os seus fantoches, você conversava bastante com eles e eu gostava de ver como você sabia falar direito. Sabe, eu vou ficar com muitas saudades desse menino fofinho e gostoso de apertar e que era muito convencido dizendo que é inteligente.

Como foi gostoso e legal esse ano que passamos juntos, onde fizemos tantas coisas alegres! Foi maravilhoso ver você crescer, desabrochar, se sentir livre e feliz. Não preciso nem dizer que vou ficar com saudades, pois já estou sentindo desde agora.

Mil beijos nessa bochechinha gostosa,

Tia Celeste

Esse era o tipo de material insuportável sobre o qual tive que me debruçar durante a metade de um ano. O homem era de 1968. Depois do maternal, estudou no Colégio Santo Inácio até entrar na faculdade. Família da Zona Sul, neto de militar, apartamento na Rainha Elizabeth. Depois estudou engenharia em uma particular, pós-graduação nos Estados Unidos e doutorado na França. Voltou ao país para assumir cargo de diretoria em multinacional. Dos 25 aos 37, idade atual, escreveu um diário. História triste de um sujeito imaturo que casou cedo (com uma Carol, não a colega de infância) e teve dois filhos no automático. (...)