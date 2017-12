'O Tango da Velha Guarda': novo livro de Pérez-Reverte Era 1990 e o escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte se encontrava em uma encruzilhada literária: escrevera 40 páginas do novo romance, mas já sabia que não produzia um grande trabalho. "Eu estava com 39 anos e descobri que me faltavam vivência, rugas, dores nos rins ao me levantar pela manhã, enfim, todos os dissabores de um homem de 60 anos, que percebe a vida desmoronando - esse era o perfil do meu personagem principal", disse o autor ontem (18) à reportagem, em entrevista por telefone de Madri. "O passar do tempo me deu condições necessárias para escrever com segurança, além de me permitir fazer pesquisas úteis sobre moda, jazz, xadrez, tango."