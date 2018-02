O soul de Selah E a ola de cantoras talhadas nos moldes do soul - antigo e moderno - continua a molhar areias pela Europa e pelos Estados Unidos. A mais recente novidade a chegar no Brasil em cópia física, via Warner Music, chama-se Selah Sue, belga com ecos de Amy Winehouse, produção a la Erykah Badu e um charmão de Joss Stone. Por parte da Warner, trata-se de uma aposta em tendências óbvias: enquanto o pop soul de Adele continua a quebrar recordes (seu disco 21 já vendeu 10 milhões e continua em primeiro lugar, mais de um ano após a estreia), a ideia é lançar garotas que tenham um glamour de soulwoman (aqui em versão hippie chique) e que façam "frente a Adele e Lana Del Rey", de acordo com o release.