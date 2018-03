O sorriso de Netrebko

O sorriso talvez seja mesmo simbólico. A Anna Bolenna do Met nasceu para Anna Netrebko. Boa parte do encanto do mundo da ópera está em seus grandes ídolos e divas - e na sua capacidade de chamar atenção para detalhes que vão além do canto. Peter Gelb, diretor do teatro, sabe disso - e quer fazer do Met um celeiro de estrelas. Escolheu uma ópera pouco executada, que teve breve momento de fama nos anos 50, na voz da lendária Maria Callas; e encomendou uma nova montagem, afirmando ter encontrado uma nova cantora capaz de fazer justiça ao papel. Acrescente na mistura uma forte campanha de marketing e, pronto: no início da temporada cultural, os ingressos para Anna Bolenna estavam entre os mais caros e disputados da cena nova-iorquina, o que não deixa de ser uma lição para teatros mundo afora. De alguma forma, quando sorri, Netrebko nos faz lembrar de tudo isso.

Donizetti escreveu 75 óperas, mas poucas delas entraram de fato no repertório. Há algumas injustiças - e Anna Bolenna, que narra a história da segunda mulher do rei Henrique VIII, é uma delas. A música padece de quebras eventuais no ritmo narrativo, o que dilui a tensão dramática em certos momentos, em especial com as escolhas de andamento do maestro Marco Armiliato. Ainda assim, há momentos de expressividade comovente, em uma escrita que explora bem os timbres da orquestra - e não é difícil ver a fonte em que beberam autores como Verdi, que souberam levar adiante as propostas iniciais de Donizetti e revolucionar de vez o drama musical italiano.

Ildar Abdrazakov, como Henrique VIII, Stephen Costello como Percy e Ekaterina Gubanova como Giovanna tiveram desempenho correto. E Netrebko? A voz já nem sempre tem a agilidade exigida pela escrita de Donizetti e ela se atrapalha um pouco nos pulos que a levam das regiões agudas às mais graves. Mas ela é boa atriz e, em um momento de mudança de repertório, em direção a papéis mais pesados, ela compensa com a cena o que o canto não entrega. E, claro, com o sorrisinho também.