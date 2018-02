O som que vem lá das bandas do sul Dois dos gaúchos mais criativos e "malucos" da música de Porto Alegre, Arthur de Faria e Júpiter Maçã, dividem o palco do Sesc Pompeia hoje, abrindo o projeto Bandas de Lá. Amanhã tocam seus conterrâneos do Apanhador Só e do Procura-se Quem Faz Isso. Faria vai se apresentar com o Seu Conjunto, fazendo uma mistura espirituosa de canções de seus quatro álbuns e temas instrumentais que estarão em seu quinto CD, Música para Ouvir Sentado, previsto para sair em novembro, com produção de Maurício Pereira. "Esse disco só surgiu porque quatro anos atrás fomos convidados para participar do projeto Sesc Instrumental", diz Faria. "Tocamos músicas que já tínhamos gravado, compus outras, fechamos o foco na música do Prata, montamos o repertório do show, que depois foi pro disco."