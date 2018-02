O som do eterno em 80 minutos mágicos

Os pesquisadores dividiram-se entre falar de "caminhos novos para velhas ideias" (Kirkendale) e revoltar-se porque "a atitude de Beethoven parece repulsiva, porque a submissão é nele precedida por um combate com as dúvidas: a fé é alcançada através de provação faustiana" (Paul Henry Lang).

Na verdade, como escreveu em carta, seu objetivo foi "despertar o sentimento religioso nos cantores e ouvintes, e torná-lo duradouro". Para entendermos o real significado dos 80 mágicos minutos compartilhados entre músicos, cantores, regente e público anteontem na Sala São Paulo, é preciso atentar para "a fronteira sutil entre música e religião", segundo o teólogo suíço Hans Küng em livro de 2006. "É imenso o poder transformador da música, apto a sublimar e metamorfosear praticamente qualquer experiência. Mas só se alcança intensidade única da vivência quando a música combina sua energia com a da religião em um mesmo sentido e meta. Em determinados momentos o ser humano consegue no som infinitamente belo o som do eterno."

Thomas Dausgaard revelou-se carismático e capaz de distribuir equilibradamente as dinâmicas entre as excelentes vozes solistas, coro e orquestra - alquimia dificílima quando estão no palco centenas de profissionais. Irretocável o coro da Osesp, numa partitura que exige muito (na gigantesca fuga final do Credo); Emmanuele Baldini solou com perfeição o Benedictus, um "andante de concerto" em clima pastoral. E os solistas formaram um grupo estilisticamente coeso.

Em que Beethoven teria pensado ao compor uma missa gigantesca por conta própria? Na imortalidade? É possível, a julgar por estas palavras, escritas em 1803 ao pintor Alexander Macco: "Continue pintando - e eu continuarei juntando notas; e assim viveremos - para sempre? - sim, talvez para sempre." Na Missa, Beethoven conseguiu roçar "o som do eterno" ao criar um "som infinitamente belo". Quem esteve na Sala São Paulo anteontem teve o privilégio de compartilhar esta rara experiência. Você pode conferir assistindo à Missa hoje à noite, com os mesmos intérpretes, pela TV Cultura, ao vivo de Campos do Jordão.

Crítica: João Marcos Coelho

JJJJ ÓTIMO

JJJJJ EXCELENTE