O som de Itamar como você nunca ouviu

Lepetit e Villares "trocaram figurinhas", como eles dizem, na realização dos dois discos. Isso inclui a participação de um no disco do outro. Arrigo Barnabé era presença obrigatória e divide os vocais com Itamar numa das faixas mais densas dos dois discos, Persigo São Paulo, toda falada, no volume III. Edgar Scandurra toca guitarra em Visita Suicida e também está no disco de Villares.

Zélia Duncan e Ney Matogrosso, dois dos artistas do mainstream que mais gravam Itamar, não poderiam faltar. E eles surpreendem nas interpretações intrigantes de Grude (Ney) e Devia Ser Proibido (Zélia), ambos no álbum produzido por Lepetit. Efeitos de Naná Vasconcelos com talking drum e a voz em Grude amplificam o bom estranhamento da interpretação de Ney, num tom desafiador, fora do habitual.

O volume II abre com uma colagem de Villares e Anelis Assumpção, com scratches feitos a partir de gravações de vários discos de Itamar. "É uma faixa bem atípica do disco", diz Villares, que ressalta a característica irregular de Breu da Noite (com vocal de Arnaldo Antunes), para a qual chamou Lepetit meio que para "decifrar" a linguagem do Isca de Polícia e os dois criaram o arranjo com Luiz Chagas.

Segundo Anelis, Itamar certa vez manifestou a intenção de trabalhar com Villares. "Isso eu não sabia. Lembrava que quando eu estava produzindo um disco da Zélia Duncan ele ouviu uma coisa e disse que tinha um suingue, mas não definia nenhuma praia específica. Era disso que ele gostava", diz Villares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem conhece sabe que Itamar mistura reggae, samba, soul, blues, rock e outras referências da negritude, sem precisar de definição. Ou seja, já era vanguarda real antecipando o "não estilo" que vigora hoje. "Ele já tinha um pensamento de loop muito antes do sampler", observa o produtor.

É difícil apontar as melhores faixas dos ótimos CDs de Lepetit e Villares. Mas vale destacar do volume II as surpreendentes interpretações de Seu Jorge para O Tempo Todo e de Elza Soares na canção que leva seu nome, com os excessos devidamente limados por Villares. Há excelentes atuações do Duofel, correspondentes ao que Naná fez no volume III, e o tributo de Itamar às Orquídeas em Agora É Que São Elas é uma delícia. Todo Esse Tempo tem duas partes. A primeira é só Itamar com o violão. Na segunda, entra rasgando uma batida de quase drum"n"bass com baião e a voz potente de BNegão, contrastando com o registro original. É Itamar com tecnologia e qualidade técnica como nunca se ouviu. L.L.G.