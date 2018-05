O som da novela, entre romantismo e contestação A trilha sonora da novela Amor e Revolução, do SBT, segue a mesma linha de sua maior concorrente. É um conservador apanhado de canções antigas por intérpretes consagrados. Nesse caso, o perfil retrô tem justificativa por se tratar de um folhetim "de época" e a compilação tem gravações históricas das décadas de 1960 e 70, de canções românticas e contestadoras, como Apesar de Você e O Que Será?, de e com Chico Buarque, o autor mais assíduo no aspecto "revolucionário" em quatro faixas. Além de outros clássicos com Nara Leão, Taiguara, MPB-4, Elis Regina, Caetano Veloso, Raul Seixas, Marcos Valle e Rita Lee, destacam-se novas gravações de Menino Bonito (Rita Lee), com Fernanda Takai, Cálice (Chico Buarque/Gilberto Gil), com Pitty e Indireto, e Pode Vir Quente Que Eu Estou Fervendo (Eduardo Araújo/Carlos Imperial), com Ultraje a Rigor.