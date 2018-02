O sólido que se desintegra

Nossa civilização parece ter sólidos fundamentos, mas como tudo que é sólido padece do absurdo destino de se desintegrar no ar, contrariando toda a lógica, tudo indica que estejamos em plena experiência de mutação e que, a qualquer momento e numa velocidade estonteante, tenhamos de contemplar a desvalorização súbita de tudo que hoje serve para medirmos a magnitude dos acontecimentos. Um fato de tamanha proporção e impacto hoje só poderia se referir ao dinheiro, o Deus moderno de nossa humanidade. Esse sólido valor se desmancha no ar, o Deus de brilho sedutor se transforma por si mesmo em seu oposto, o monstro de proporções bíblicas que produz miséria. Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Porque nossa humanidade corrompeu os princípios sem os quais nem sequer merece ser chamada de humanidade.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Seu signo não é de guardar ressentimentos, mas alma nenhuma está livre disso, já que acontece de não se resolverem discórdias na hora em que ocorrem e depois outros assuntos se interpõem e por aí vai a carruagem...

TOURO 21-4 a 20-5

A abundância que você procura é um anseio legítimo, está disponível a vida opulenta aqui na Terra. Porém, as coisas estão mudando muito e o conceito de riqueza se encontra contaminado por distorções perigosas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A vida nunca dispõe tarefas a quem for incapaz de executá-las. Em primeiro lugar, se você é capaz de perceber a responsabilidade sobre as tarefas, é porque você as identifica, e se as identifica, é porque são suas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Os adultos são cheios de truques, porém, se esquecem que é necessário renovar-se e deixar de lado truques que foram eficientes outrora, mas que com a passagem do tempo foram perdendo sua validade. Abandone os truques.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quando o entusiasmo é real e verdadeiro, a alma dispensa a necessidade de receber aplausos ou ser aprovada nas atitudes que tomar. O entusiasmo é uma força propulsora que se impõe com graça e leveza.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando a alma é tomada pelo bom humor sem haver razão para tanto é que acontecem os milagres. É como se os milagres antecipassem sua vinda através dessa estranha sensação de alegria que não tem motivo de acontecer.

LIBRA 23-9 a 22-10

A ansiedade é sinal de falta de harmonia, é quando sua alma não descobre o fio da meada e se perde em pensamentos e atitudes sem nenhuma importância, mas que momentaneamente lhe parecem importantes demais.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As decisões mais importantes devem ser tomadas no silêncio do coração e não durante conversas, pois

as pessoas sempre terão o péssimo hábito de opinar com ares de sabedoria sobre temas que não são da alçada delas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A alegria vai se perdendo ao longo do tempo na mesma medida em que a alma não reconhece mais, na realidade concreta, as brechas por onde será possível renovar o contato com a necessária aventura de viver.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O senso de inadequação revela que as coisas estão mudando e que você ainda não conseguiu adaptar-se a essa dinâmica nova. Por isso, a sensação não é de todo má, ela denuncia que você compreende o movimento.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ofereça liberdade, dê espaço, crie uma margem generosa de manobra para que ninguém se sinta oprimido com sua presença e desejo. Quanto mais você amar alguém, mais liberdade ofereça a essa pessoa, nada lhe cobre.

PEIXES 20-2 a 20-3

A repetição das fórmulas que outrora serviram para você conquistar terreno perderam eficiência

e começam a tornar-se contraproducentes. Observe melhor o que está além da aparência dos acontecimentos.