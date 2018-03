O sinal da decadência cultural

Data estelar: Sol e Plutão em quincunce, Marte e Urano em sextil, a Lua cresce em Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra um dos claros sinais de decadência cultural reside na pouca dignidade das pessoas que ocupam lugares institucionais de poder, pois sendo incapazes de estar à altura desses cargos, quando chega a hora de demonstrar sua competência fazem exatamente o contrário, revelam vileza e espírito criminal. Um ser humano nunca deveria buscar tornar-se digno através de um cargo, este não é um caminho seguro. O ser humano deve dignificar o mundo com sua presença, seja através de um trabalho de faxina ou de Presidência do honorável Congresso Nacional, este é o caminho não apenas seguro como nobre também. Quando um ser humano não está à altura do cargo que ocupa, a indecência aumenta na mesma proporção da importância deste. ÁRIES 21-3 a 20-4 O medo é um fiel companheiro do caminho, está sempre por aí, perto, mas ao mesmo tempo é um péssimo conselheiro. Por isso, quando sentir medo, constate sua presença, mas não cometa o erro de usá-lo como guia de seus passos. TOURO 21-4 a 20-5 Difícil tomar uma atitude que demonstre a profunda fragilidade que sua alma sente, mas é esta que ajudaria você a se fortalecer, ainda que a proposta pareça contraditória à primeira vista. Sua verdadeira proteção reside em demonstrar vulnerabilidade. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Administre os conflitos na hora em que estes surgirem, dado que protelar o enfrentamento só os complicaria. Com certeza, você sonha viver num mundo sem conflito nenhum, mas pense bem: será que uma situação assim seria verdadeiramente possível? CÂNCER 21-6 a 21-7 Todo mundo anda se sentindo um pouco abaixo do que deveria, como se a vida tivesse se tornado difícil e pesada. Na verdade, a vida continua leve e graciosa, mas nossa humanidade a estraga tomando atitudes inflexíveis. LEÃO 22-7 a 22-8 Aja com o máximo desinteresse possível, pois só assim sua alma se verá livre de quaisquer perigos e adversidades. Sempre há interesses envolvidos, porém, nem sempre é propício entroná-los no topo dos motivos que levam a agir. VIRGEM 23-8 a 22-9 Recuar não é sempre sinal de fraqueza, pois de tempos em tempos é necessário planejar melhor o movimento, e isso não poderia ser feito na frente da batalha. Evite o temor que o ato de recuar evoca em sua alma, recuar não é sinônimo de perder. LIBRA 23-9 a 22-10 Evite buscar a aprovação de seus semelhantes antes de continuar em frente, pois essa atitude, apesar de legítima e virtuosa, no momento agregaria uma complexidade desnecessária ao seu caminho. Siga em frente sem pedir palpite a ninguém. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Todos os acontecimentos oferecem o que de melhor a vida oferece, um ensinamento, uma correção para que seu caminho de destino seja aperfeiçoado, produzindo, a partir de então, mais felicidade e menos sofrimento. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 No íntimo de seu coração se decide, a todo momento, se haverá concordância entre a teoria e a prática, ou se, pelo contrário, a distância entre céu e Terra será tão grande que nada conseguirá evitar o mal-estar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os desentendimentos nunca seriam superados sem que, pelo menos, uma das partes envolvidas tomasse a iniciativa de resolvê-los. Esta é uma atitude simples e eficiente, mas esbarra no senso de orgulho que as pessoas acalentam. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As pessoas empurram às outras o que elas mesmas não conseguem enfrentar, e ainda por cima depois criticam o fato de tudo ser difícil e complicado. Pense bem: se cada pessoa cumprisse o papel designado, as facilidades tomariam conta de tudo. PEIXES 20-2 a 20-3 Ainda que as suas sugestões e opiniões sejam mesmo as melhores possíveis, o clima atual não é nada receptivo. Ante esse panorama, em vez de você se magoar e se recolher por causa disso, compreenda e aceite as limitações alheias.