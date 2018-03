O sexto sentido

O bom senso supostamente seria o julgamento mais correto possível em relação a um evento ou perante a necessidade de tomar uma decisão, se opondo a todo estado desvairado ou enlouquecido que perturbaria o juízo. Na língua portuguesa se chama a esse sentido pela sua qualidade boa, o bom senso. Em inglês, chama-se common sense tanto quanto em espanhol, sentido común. Essas expressões remetem ao sexto sentido, ao órgão de percepção que todos compartilhamos, que todos temos em comum, que é nada mais nada menos do que a mente. Disso se entende que o melhor julgamento possível sobre a realidade será sempre o que considerar tudo que houver em comum, evitando distinções e separatismos artificiais que só atrapalhariam o bom juízo.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Será necessário ouvir com atenção e cuidado a saraivada de críticas que for dirigida a você, pois as pessoas se sentem no direito de se fazer ouvir e você não pode lhes negar esse direito. Aceite a situação.

TOURO 21-4 a 20-5

Neste momento sua alma se encontra o mais distante possível daquele remanso que sempre imaginou seria o panorama mais real de sua vida. Porém, as complicações trazem em seu ventre o crescimento sempre desejado.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É moeda corrente afirmar que toda verdade é relativa, porque isso permite que a mesquinharia se revista de razões aparentemente poderosas para ser legitimada. A verdade, no entanto, é amiga do tempo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Seria melhor que as coisas fossem assado, mas elas acabaram sendo assim. Por isso, em vez de se deter para ruminar aborrecimentos por nada ser perfeito como imaginado, tome as pertinentes medidas emergenciais.

LEÃO 22-7 a 22-8

Tomar as atitudes que foram tomadas, ainda que com dura aparência e dificuldade, representou o capítulo mais simples e fácil da história. Redimir as consequências será o restante do enorme e complexo livro da vida.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Buscar vitórias a qualquer custo não é sábio e tudo que não for empreendido com sabedoria levará em seu ventre a segura derrota. Veja no tempo um aliado e não um obstáculo que deve ser transposto a qualquer custo.

LIBRA 23-9 a 22-10

O que seria melhor? Acalmar-se mentalmente com frases positivas que desviem a atenção dos acontecimentos? Ou seria melhor assumir logo a dureza desses acontecimentos e preparar-se devidamente para administrá-los?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As pessoas tentam se convencer de que a desconfiança é prudente e protege contra eventuais problemas futuros. Na prática acontece o contrário, por desconfiarem elas pagam preços altos e criam problemas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tomar a iniciativa é sua inteira responsabilidade, porque a maioria das pessoas prefere deixar o barco à deriva, ao sabor dos ventos. Essa atitude não é sábia e provocará problemas bem maiores do que os atuais.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O panorama é difícil, mas é o que se encontra disponível e, por isso, o melhor possível. Assuma a liderança, não dependa das circunstâncias, coloque a força de vontade em ação e tome as iniciativas pertinentes.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Somente o fato de você se questionar a respeito da dose de coragem necessária para seguir em frente é forte sinal de ter essa capacidade de tomar a iniciativa e, na prática, sua alma ser mais corajosa do que pensa ser.

PEIXES 20-2 a 20-3

Em primeiro lugar, aceite e assuma a complexidade inerente à sua natureza humana e só depois inicie o processo de tomar decisões. Isso evitará que você se iluda com panoramas simplórios quando a situação está distante disso.