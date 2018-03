O sertão das memórias de Petrus Cariry

O filme foi apresentado ontem à noite. Por enquanto, a pérola da seleção está sendo Mãe e Filha, o longa do cearense Petrus Cariry que venceu o Cine Ceará no mês de junho.

Duas mulheres, separadas pelo tempo e pela distância, reencontram-se num sertão de memórias, mas de poucas palavras. A filha carrega uma caixa. Ali dentro está o estopim do relato (e das dores da existência). O filme carrega na experimentação visual. Adquire contornos apocalípticos cada vez que entram em cena aqueles misteriosos quatro vaqueiros.

No palco do Cine Odeon, Petrus, filho do também cineasta Rosemberg Cariry, disse que Mãe e Filha integra uma trilogia sobre a morte, que iniciou com seu longa anterior, O Grão. O rapaz promete, e num cinema cearense que também conta com outros experimentadores talentosos - o quarteto Pretti/Parente, que mostra aqui seu novo longa, O Último Trago.

Uma boa surpresa da programação internacional é Triângulo Amoroso. Tom (Corra, Lola, Corra) Tykwer investiga o amor. Uma mulher, dois homens. Afeto ou biologia, o que atrai as pessoas? Fascinante. / L.C.M.