O ser humano estragou tudo!

Ziraldo tem motivos para se

preocupar: parece que, depois

de apresentado ao Saci-pererê

em protesto de professores no

Rio, Batman quer agora conhecer

o Menino Maluquinho. Com tantos pedófilos soltos por aí, né não?

Contrapropaganda

Não há Tony Ramos que salve

a imagem da Friboi na mídia.

A história do assassinato do

diretor executivo da empresa

é de embrulhar o estômago.

Plano B

Entreouvido dia desses na sala de

imprensa do TSE: "Com o tanto

de assinaturas que Marina Silva

conseguiu dá para abrir um

jornal, e olhe lá!".

Páreo duro

Pesquisa Ibope/Estadão revela

em suas entrelinhas o empate técnico entre Aécio Neves e José Serra na

corrida presidencial! Periga a prévia do PSDB virar o momento de maior emoção para os tucanos

nas eleições de 2014.

Cavaleiro da esperança

O socialismo no Brasil vive um

momento histórico: Romário

voltou ao PSB na condição de

presidente do partido no Rio.

Os comunistas devem estar

morrendo de inveja!

Medida incerta

Zeca Camargo ficou apavorado quando soube, já se preparando para comandar o Vídeo Show, que André Marques está largando a apresentação do programa para emagrecer. Miguel Falabella

também teria engordado pilotando a atração vespertina da Globo.

Com o planeta podre desse jeito, francamente, a revista britânica 'The Economist' chegou às bancas esta semana com a pergunta errada: "O Brasil estragou tudo?", convenhamos, é muita areia pro nosso caminhãozinho na pavimentação do fim do mundo.

A não ser que a reportagem de capa seja a primeira de uma série global - 'A Espanha estragou tudo?', 'A Grécia Estragou tudo?', 'Os EUA estragaram tudo?'... -, não faz sentido tamanha decepção da imprensa do Reino Unido em particular com o Brasil.

'Quem estragou tudo?' talvez fosse título mais adequado num momento em que, afora a Angela Merkel, o Rock in Rio e as pesquisas com célula-tronco, nada mais parece dar certo no mundo!

Antes que o Eduardo Suplicy comece a cantar "the answer, my friend, is blowin' in the wind", a resposta talvez esteja no último relatório do Painel de Mudança Climática da ONU, que responsabilizou o homem pelo aquecimento global. Será que não foi o ser humano que estragou tudo?!