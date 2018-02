O ser e a miragem

Um dia você cansa de consultar a sorte e os oráculos, olha para trás e percebe que já percorreu infindáveis caminhos onde aconteceram dores e prazeres. Com a alma cansada, quase exausta, você começa a usar o discernimento e notar que no meio das idas e vindas algo sempre permaneceu e, assim, de repente você sente um chamado que parece vir de longe, mas que está perto, porque é presente, como se viesse de dentro. A vocação é inconfundível porque atualiza emoções que só ela consegue evocar. O profundo sentimento de uma história, muito bela, muito doce, seu coração girando em tudo, participando de órbitas extremas, dançando com o Universo numa perfeita coreografia cósmica. Somente isso é Ser, o restante é tudo miragem.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Assuma riscos, mas não espere que as pessoas próximas compreendam e ajudem a tornar mais leve a situação. Conte com que provavelmente aconteça o contrário, surgindo críticas e resistências que dificultem tudo.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O enriquecimento deve tornar uma pessoa mais aberta e generosa, para compartilhar o resultado de suas conquistas. De que valeriam conquistas que não se pudesse compartilhá-las? Enriquecimento que isola é empobrecimento.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

É possível progredir e por isso mesmo se tornou necessário que sua alma evite confundir progresso com desleixo. Acontece que em muitos casos a palavra progresso é interpretada como a perspectiva de assumir menos tarefas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É imprescindível avançar, o que significa maior exposição também. Ante isso a alma teme e treme, porque atualiza a memória de outros momentos de exposição que não foram bem-sucedidos e provocaram bastante estresse.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nunca se deve sufocar ninguém em relacionamento algum, isso é impróprio para quem sufoca e para quem é sufocado também. Para isso nunca acontecer é necessário renovar os votos com a liberdade todos os dias da vida.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você perceberá com clareza que certos relacionamentos fundamentais não podem mais sofrer com um estado de conflito que se alastra há tempo e que não produziu nenhum resultado favorável a ninguém.

LIBRA 23-9 a 22-10

Uma vez que as coisas já estão em andamento pareceria lógico começar a descansar. Lógico pode parecer, mas não seria propício entregar tudo às mãos de Deus quando ainda tanta coisa precisa ser ajustada.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Inúmeros questionamentos e dilemas terão de ser superados e descartados, porque não serviram para nada além de alimentar a ansiedade, sempre inútil, mas com ares de sabe-tudo. Deixe isso logo de lado.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Aspectos mais profundos do ser emergem para você lhes prestar atenção. Porém, como normalmente a consciência se encontra vinculada aos aspectos formais da existência, não será fácil atender ao que deve ser atendido.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Há amigos que se autointitulam assim, mas que não merecem o nome. Há outras pessoas que apenas fazem o necessário sem importar-se com títulos. Essas pessoas são imprescindíveis, tente aproximar-se delas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Imagine menos e faça mais, essa é a tônica da parte do caminho que está prestes a iniciar logo mais. Utilize a mente racional para estabelecer metas concretas e práticas, desviando-se menos possível dessa rota.

PEIXES 20-2 a 20-3

Por que preocupar-se? As coisas mudam e sábias são as pessoas que aproveitam as situações enquanto acontecem, sabendo que no futuro serão outras. Se você quiser, é possível transcender isso, mas em outro planeta.