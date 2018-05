O ‘segredo de beleza’ da Valentina Zalieva O desfile da Animale trouxe uma pequena constelação de tops quentíssimas. Estava lá, claro, Raquel Zimmerman (exclusiva da grife, que é capa da Vogue Brasil neste mês), as internacionais Joan Smalls (porto-riquenha que, aos 22 anos, , detém o 5º lugar no ranking das melhores modelos do mundo) e Constance Jablonski (francesa, que, aos 20, está na 6ª posição), e a brasileiras Ana Beatriz Barros e Flavia Oliveira.