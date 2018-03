O segredo de Arícia Mess

O canto, as canções, o suingue e a atitude de Arícia Mess em cena têm uma força transcendental e um poder de arrebatamento que vem de princípios afro-indígenas, das mulheres brasileiras ancestrais dela ("muito simples e ricas de alma e de sabedoria") às quais dedica seu segundo e ótimo álbum, Onde Mora o Segredo. Black Is Beautiful - ela canta com raça no clássico de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, do repertório de Elis Regina (1945-1982). A versão de Arícia ganhou videoclipe dirigido pela dupla de cineastas Gabi Brites e Carla Meirelles. O lançamento é hoje no Estúdio Emme, seguido do show com o repertório do CD, no projeto Tutu Recebe, do DJ Tutu.

Acompanhada de João Paulo Deogracias (baixo), Maurício Caruso (guitarra), Bruno Silveira (bateria) e Carlos Trilha (teclados), Arícia recebe como convidados os compositores/ músicos Leo Cavalcanti (que também participa do CD em Clariô) e André Abujamra, além dos percussionistas Dalua e Jota Erre.

O álbum, coproduzido, arranjado e masterizado por Arícia, Trilha e Fernando Morello, surgiu da experiência da cantora e compositora com os músicos no palco, dez anos depois do promissor álbum de estreia, Cabeça Coração. "Aquele primeiro era um disco de estúdio, este veio do show", distingue a cantora. Fluminense de Niterói radicada em São Paulo, Arícia diz que essa disposição de "experimentar" é mais paulista.

Além do fato evidente de que Arícia evoluiu, a diferença no apuramento é notável nas canções, que foram bastante curtidas antes de ser gravadas ao vivo no estúdio. Na contramão das ações imediatistas, Arícia fez questão de esperar o tempo necessário para colher uma "fruta gostosa de se comer", não sem ter de lutar contra a ansiedade e o receio de não conseguir realizar outro álbum que a satisfizesse. "Esses dez anos foi o tempo que tive de esperar. Poderia ter gravado um disco de qualquer maneira, mas queria que fosse bacana."

Sem compromisso com o mercado, combinando "querer e poder", com a "força que vem do chão, das raízes" de suas ancestrais, Arícia assina várias parcerias com Suely Mesquita, gravou também uma canção dela com Pedro Luís (um de seus grandes admiradores), Interesse, que já canta há uns 15 anos, feita para ela. Entre elementos radiantes do candomblé, de afro-beat, do jongo e do funk/soul, com sonoridade contemporânea, em que o orgânico harmoniza com o eletrônico, Arícia trouxe a pujança do Preto Velho (Marcus Cabeção) e de Oxum (na boa lembrança de Dengue, de Leci Brandão, lançada décadas atrás por Zezé Motta).

Quem deu a ajudou a fazer melhor uso da tecnologia foi o fotógrafo Yuri Pinheiro, o mesmo que fez as belas fotos de divulgação da cantora. "Ele é um rapaz muito talentoso e assim que cheguei a São Paulo o encontrei por acaso. Ele já me conhecia do outro disco e me falou que tinha começado a mexer com música e tinha esses programas", conta Arícia. Era justamente o que ela procurava. "Isso foi um ganho meu paulista. No Rio, ficava muito dispersa. Aqui fiquei mais concentrada e pus a mão na massa mesmo. E quero cada vez mais isso."

Ela também revigorou Clariô (uma das primeiras composições de Péricles Cavalcanti, gravada na década de 1970 por Gal Costa), mas principalmente expõe as moléculas coerentes de suas composições e musicalidade. Os segredos que revela em seu disco são, como diz Pedro Luís, "mais que necessários para um bem viver". Para Abujamra, "sua voz é uma orquestra de almas". Velho amigo, Chico César diz que sua densa música é dança, porque "nasce do movimento, mas não esquece as palavras" - e é "cheia de carícia nos timbres".

No repertório do show, além das canções de Onde Mora o Segredo, ela canta outras do primeiro, como Dança do Coração (Arícia/Pedro Luís/Luce) e O Homem dos Olhos de Raio-X (Lenine).