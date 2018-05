O sax enigmático de Wayne

Da meia-noite e meia às 2 da manhã, o lendário saxofonista e seu quarteto, que tem Danilo Perez, John Patitucci (baixo) e Terri Lynn Carrington (bateria), investigaram os limites da linguagem jazzística, criando cenas abstratas, misteriosas; sobrepondo, destroçando e rearranjando estruturas que pareciam vir de um mundo em que ritmo e harmonia não obedecem a leis convencionais.

Foi a última parada de uma aventura em que, por obra do vulcão chileno Puyehue, a banda viajou de ônibus de Buenos Aires até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tomou um jatinho fretado em que mal cabiam os instrumentos, foi para Curitiba e chegou a São Paulo por volta das 10 horas para um show que começaria às 11.

Os outros dois saxofonistas da noite, Joshua Redman e Billy Harper, embora provedores de um jazz mais concreto, fizeram shows à altura. O trio de Joshua, que tocou de graça no domingo, é todo suingue e malandragem. O fenomenal baterista Gregory Hutchinson rouba a cena sem parcimônia, tocando comprimido, com baquetas fincadas no ritmo como um leão à jugular de sua presa. No baixo, Reuben Rogers media o diálogo, que chega à discussão, briga e amizade, entre o bebop de Joshua e o feroz Hutchinson.

No início da noite, Billy Harper e grupo começaram desentrosados, mas se encontraram à medida que a pianista Francesca Tanksley foi deixada a sós com baixo e bateria. Uma vez que o trio entrou nos eixos, Billy, fiel guardião da escola modal de Coltrane, conseguiu liderar a banda por furacões de improvisação cíclica. Keyon Harrold, no trompete, jogava gasolina no incêndio.