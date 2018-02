Ainda que pareça iminente e inevitável chutar o pau da barraca e com isso dar fim a um estado tão complexo que nada nem ninguém conseguiria solucionar, será propício sacrificar-se. Que cada ser humano enfrente com dignidade o que seja inerente à sua posição. Que cada ser humano esgote o cumprimento de suas responsabilidades ainda que isso tenha de ser feito em ambiente hostil. Que cada ser humano se proteja dos gritos assustadores provindos inclusive daquelas pessoas que supostamente deveriam apoiar e incentivar a retidão. Defender os princípios eternos de forma intransigente não granjeará simpatia. Pelo contrário, atrairá todo tipo de insulto e contrariedade. Neste momento, não deve haver receio pela impopularidade, mas interesse em preservar a retidão. Este é o sacrifício.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Criticar os erros alheios é um exercício que na hora parece justo e necessário, mas que se provoca resultados adversos precisa ser questionado e, principalmente, detido sob o efeito da força de vontade.

TOURO 21-4 a 20-5

As opiniões alheias são importantes, mas chega um momento em que você precisa fazer ouvidos surdos, pois o que você enxerga as outras pessoas acham confuso. Agora você deve agir sem importar-se com a opinião alheia.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O amor não é uma recompensa, mas uma tarefa. Uma tarefa sagrada diga-se de passagem, pois faz com que de seu coração se irradie uma influência irresistível que transforma todas as situações para melhor.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nossa humanidade não recebe boa educação que lhe informe os mecanismos necessários para se inserir em conjuntos maiores, melhores e mais sofisticados de experiência, como os reinos da natureza ou o Universo inteiro.

LEÃO 22-7 a 22-8

Conter a agressão é muito melhor do que tentar recuar uma vez que a atitude agressiva foi posta em marcha. Porém, para conter a agressão é imprescindível você ter sua própria mente sob o controle de sua vontade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O amor fraterno é uma raridade, porém é o mais valioso de todos, porque é recíproco e desinteressado, muito diferente do amor passional ou sentimental, que busca obter recompensas e se frustra se não as achar.

LIBRA 23-9 a 22-10

Complete seu jogo fazendo poucos, mas bons movimentos. Tenha em mente seus propósitos, esse será o combustível imprescindível neste momento de vitória. Aproveite o estado de dispersão das outras pessoas a seu favor.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Supere o estado de conflito com a maior rapidez possível, já que permanecer discutindo só alongará o processo da tomada de decisões. Na prática, ninguém pode ajudar você neste momento, só você deve resolver.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quando os propósitos essenciais de vida se encontram presentes na consciência a maior parte do tempo dificilmente a alma se dispersa. Pelo contrário, ela sempre estará disposta a ver além das aparências.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Responsabilidade é a capacidade de responder e isso só poderia ocorrer porque sua alma estaria sintonizada com os acontecimentos. Responsabilidade não é uma tarefa dura, é a natural consequência da vida.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Para você ser quem você é, em primeiro lugar você teria de ter uma mínima ideia de quem você é. Aparentemente é fácil se conhecer, mas na prática há muita confusão, pelo excesso de opiniões colhidas durante a vida.

PEIXES 20-2 a 20-3

Renove a confiança nos propósitos que fazem seu coração arder de vontade de realizá-los, pois ainda que você tenha descoberto estar muito mais longe do que o imaginado, isso não deve tornar-se motivo de desânimo.