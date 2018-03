O rock tropical do Zabomba

Antes de o que se chama de "Baixo Augusta" virar modismo, a rua mais simbólica da moderna noite paulistana já tinha sua banda residente: Zabomba. Assídua frequentadora da casa noturna Sarajevo, a banda muda de palco hoje e toca pela primeira vez no Studio SP, com participação de Ney Matogrosso, para lançar o terceiro CD, Vivendo de Truque (Label A.).

Além de boas canções, Rapha Z (vocal), Paulo Passos (guitarra), Beto Böing (baixo) e Marcelo Bonin (bateria) conseguiram a façanha de juntar no mesmo disco os dois nomes mais fortes dos Secos & Molhados - Ney Matogrosso (na faixa Mente) e João Ricardo (na composição dele Teatro?) - que não se falam desde o rompimento do grupo em 1974. O americano Antony Widoff, coprodutor do CD, também toca no show.

Como os S&M, que era um quarteto no início, os quatro Zabombas aparecem na capa do CD com maquiagem nos olhos, em clara referência ao visual do grupo de Ney e João. Rapha diz que nada disso foi proposital. "Nunca tivemos a intenção de juntar o João e o Ney no mesmo disco. Isso foi a própria dança da vida. A gente já tocava umas músicas do João, que participou de um show nosso no Auditório Ibirapuera. Paulo Passos já trabalhou com ele. A gente já ia gravar a canção Teatro? dele", conta o vocalista.

Quanto a Ney, eles têm amigos em comum na banda do cantor. Felipe Roseno, percussionista da banda de Ney, levou o segundo CD (O Que Não Se Explica, que teve boa repercussão na Itália) para ele. "Ney gostou muito do disco, mais especificamente da faixa Pronome e quis nos conhecer." Alguns contatos depois e eles fizeram a proposta para Ney participar do CD. No show de hoje, vai cantar com a banda Mente, Pronome, Tanto Amar (Chico Buarque) e Poema (Cazuza/Frejat).

Quando virou mania nacional em 1973, os Secos & Molhados trouxeram para a frente de batalha a ousadia do sex-appeal andrógino aliada a canções de cunho político, com poemas contundentes musicados por João Ricardo, peitando a ditadura militar como nenhum outro artista da música. Mais: criou o rock adulto com sotaque brasileiro.

Um tanto relegado ao niilismo da classe média hoje, o rock brasileiro encontra alento em trabalhos como o do Zabomba, que, naturalmente, tem os S &M como uma das fontes. "Cultuam-se muito as bandas que vêm de fora e se fala muito pouco das bandas brasileiras dos anos 80 que vieram abrindo esse matagal, continuando essa história do rock", diz Rapha.

"A gente valoriza Secos & Molhados, Mutantes, Titãs, Barão Vermelho, Jorge Ben, Tim Maia, Roberto e Erasmo Carlos, Marina, Tom Zé, Tom Jobim. Isso tudo mais Tom Waits, Police, Thelonious Monk e outros vêm embutido no nosso som. Costumamos dizer que somos uma banda de rock tropical cinzento, porque tocamos rock, vivemos nos trópicos e somos de São Paulo."

Evoluindo a cada trabalho - e vivendo só de música -, o Zabomba toca em questões de ordem existencial em Vivendo de Truque, muito em razão do natural amadurecimento, mas também em consequência da troca de baterista. É apenas rock'n'roll, mas com parafuso na cabeça.